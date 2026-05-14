افتتاح محكمة الصور في ريف دير الزور الشمالي

افتتح المحامي العام في عدلية دير الزور قاسم الحميد محكمة مدينة الصور، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين في المدينة والقُرى المجاورة التي يبلغ عددها 24 وتسهيل الإجراءات القانونية وتقليل الحاجة للسفر إلى مركز مدينة دير الزور.



وأوضح الحميد في تصريح لمراسل سانا أن افتتاح المحكمة بتوجيه من وزارة العدل يمثل خطوة مهمة لخدمة المواطنين وتخفيف العبء عنهم، ويُعد جزءاً من خطة لتفعيل وإعادة تأهيل المؤسسات الحكومية والقانونية في المنطقة.



وبين الحميد أن المحكمة تنظر في القضايا الجزائية والمدنية والأحوال الشخصية والوصايا وقضايا السير أي الأصول الموجزة، مشيراً إلى أنها ستشكل رافداً من روافد العدالة وتطبيق القانون.



يُشار إلى أن وزارة العدل افتتحت في 5 أيار الجاري محكمة الكسرة في الريف الغربي لدير الزور، بهدف توسيع نطاق تقديم الخدمات القانونية للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.