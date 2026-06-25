المجلس الوطني الفلسطيني يدعو إلى تحرك دولي لوقف سياسات الضم والاستيطان ‏الإسرائيلي ‏

2201c422 2930 4e20 819a f041d32ebe65 1 المجلس الوطني الفلسطيني يدعو إلى تحرك دولي لوقف سياسات الضم والاستيطان ‏الإسرائيلي ‏

القدس المحتلة-سانا‏

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتحرك دولي عاجل لوقف سياسات الضم والاستيطان ‏الإسرائيلية ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق ‏الأرض والشعب الفلسطيني.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن رئيس المجلس روحي فتوح قوله في بيان اليوم ‏الخميس: إن استيلاء سلطات الاحتلال على 464.4 دونماً من أراضي بلدة سنجل شمال ‏رام الله يمثل تصعيداً خطيراً في مشروع الضم والاستعمار الاستيطاني ويؤكد أن ‏سياسة الاستيلاء على الأراضي ليست سوى أداة لفرض الوقائع الاستعمارية واستكمال ‏مخطط التهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.‏

وأكد فتوح أن تصريحات مسؤولي الاحتلال بشأن الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ‏مدانة ومرفوضة، وتشكل اعترافاً صريحاً بمشروع الضم وإنكاراً لحق الشعب الفلسطيني في ‏تقرير مصيره، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون ‏الدولي والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال.‏

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت أمس الأربعاء، على مئات الدونمات من ‏أراضي الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.‏

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