المجلس الوطني الفلسطيني يدعو إلى تحرك دولي لوقف سياسات الضم والاستيطان ‏الإسرائيلي ‏

القدس المحتلة-سانا
طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتحرك دولي عاجل لوقف سياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الأرض والشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن رئيس المجلس روحي فتوح قوله في بيان اليوم الخميس: إن استيلاء سلطات الاحتلال على 464.4 دونماً من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله يمثل تصعيداً خطيراً في مشروع الضم والاستعمار الاستيطاني ويؤكد أن سياسة الاستيلاء على الأراضي ليست سوى أداة لفرض الوقائع الاستعمارية واستكمال مخطط التهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد فتوح أن تصريحات مسؤولي الاحتلال بشأن الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين مدانة ومرفوضة، وتشكل اعترافاً صريحاً بمشروع الضم وإنكاراً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت أمس الأربعاء، على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.