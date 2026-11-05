الزيدي وترامب يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في المنطقة

بغداد-سانا‏

بحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال ‏هاتفي اليوم الخميس، مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الأمنية.‏

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان على منصة إكس، أن الجانبين تناولا خلال ‏الاتصال أهمية التنسيق والتشاور بين العراق والولايات المتحدة إزاء التحديات الراهنة، والعمل ‏على دعم الاستقرار الإقليمي وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، بما يسهم في ‏احتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع.‏

وأشار الجانبان إلى أهمية استمرار التواصل بين البلدين، وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات ‏الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المتبادلة.‏

وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال موقف بلاده الداعي إلى احترام سيادة الدول، وعدم ‏استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مشدداً على ضرورة اعتماد الحلول السلمية ‏والحوار البنّاء، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار شعوبها.‏

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أعلن الشهر الماضي أن خسائر العراق جراء الحرب ‏بين الولايات ‏المتحدة وإيران بلغت نحو 60 مليار دولار، محذراً من تداعيات استمرار الحرب ‏على ‏أمن الطاقة العالمي والاقتصاد الدولي.‏