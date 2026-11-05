الزيدي وترامب يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في المنطقة

بغداد-سانا
بحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الأمنية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان على منصة إكس، أن الجانبين تناولا خلال الاتصال أهمية التنسيق والتشاور بين العراق والولايات المتحدة إزاء التحديات الراهنة، والعمل على دعم الاستقرار الإقليمي وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، بما يسهم في احتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع.
وأشار الجانبان إلى أهمية استمرار التواصل بين البلدين، وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المتبادلة.
وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال موقف بلاده الداعي إلى احترام سيادة الدول، وعدم استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مشدداً على ضرورة اعتماد الحلول السلمية والحوار البنّاء، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار شعوبها.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أعلن الشهر الماضي أن خسائر العراق جراء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بلغت نحو 60 مليار دولار، محذراً من تداعيات استمرار الحرب على أمن الطاقة العالمي والاقتصاد الدولي.