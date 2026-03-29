قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية

بيروت-سانا

قتل عدد من الأشخاص، وأُصيب آخرون بجروح اليوم الأحد، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به مصادر طبية وإعلامية لبنانية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم أن 7 أشخاص قتلوا، وأصيب عدد آخر بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الحنية في قضاء صور، فيما قتل شخصان، وأصيب 3 آخرون بجروح، جراء غارة أخرى على بلدة جويا في القضاء نفسه.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، أدت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح.

وفي سياق متصل، قتل شخص، وأُصيب آخر جراء غارة إسرائيلية، استهدفت بلدة معركة في قضاء صور، فيما أدت غارة بطائرة مسيّرة إلى مقتل شخصين في بلدة العيشية في قضاء جزين.

وأشارت المصادر إلى أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أيضاً بلدات الهبارية والفرديس والقليلة وبساتينها في جنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري إلى 1189 قتيلاً،و 124 طفلاً و3427 جريحاً، بينهم 409 أطفال.