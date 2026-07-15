الأمم المتحدة: التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعاً في غرب أفريقيا والساحل

نيويورك-سانا

حذرت الأمم المتحدة من استمرار التهديد الذي تشكله المجموعات الإرهابية في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، مؤكدةً أن نشاطها لا يزال يشكل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، في وقت تشهد فيه المنطقة تقدماً في مسار الحوار وترسيخ الديمقراطية.

وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ليوناردو سانتوس شيماو، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، وفق موقع أنباء الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أن التهديد الذي تشكله المجموعات الإرهابية وغيرها من المجموعات المسلحة من غير الدول لا يزال حاداً.

وأشار إلى أن هذه المجموعات تواصل تطوير أساليبها باستخدام تقنيات حديثة، مثل الطائرات المسيرة ووسائل الاتصال والعملات المشفرة مع اتساع نطاق هجماتها إلى الدول الساحلية المطلة على خليج غينيا.



وحذر الممثل الأممي من أن أنشطة هذه المجموعات تتقاطع مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتهدف إلى ترسيخ السيطرة الميدانية والاقتصادية، وتقويض ثقة الجمهور في سلطة الدولة، ما يلحق أضراراً جسيمة بالتماسك الاجتماعي.

وأشار إلى أن المنطقة تضم نحو 6.8 ملايين نازح داخلياً، و1.28 مليون لاجئ وطالب لجوء، مؤكداً أن محدودية التمويل تعيق إيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح أنه إلى جانب الإرهاب، تعد ظواهر الاتجار بالمخدرات وإنتاجها واستهلاكها آخذة بالتزايد السريع في المنطقة، وتؤثر بشكل رئيسي على الدول الساحلية.

ولفت شيماو إلى أن دول منطقة غرب أفريقيا والساحل تشهد في المقابل زخماً متجدداً في الحوار الإقليمي، وتقدماً في المسار الديمقراطي، مشدداً على أن معالجة أسباب عدم الاستقرار تتطلب، إلى جانب الإجراءات الأمنية، الاستثمار في التنمية ومكافحة الفقر والهشاشة.

وتشهد منطقة غرب أفريقيا والساحل خلال السنوات الأخيرة تصاعداً في نشاط المجموعات الإرهابية المسلحة، مع امتداد هجماتها إلى عدد من الدول الساحلية المطلة على خليج غينيا.