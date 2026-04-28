الخارجية السورية توقع مذكرة تفاهم مع شبكة الآغا خان لتعزيز التنسيق بين الجانبين

دمشق-سانا

وقع مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش، مذكرة تفاهم مع الممثل المقيم لشبكة الآغا خان للتنمية في سوريا، غطفان عجوب.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم وتنسيق عمل وكالات شبكة الآغا خان مع الجهات الوطنية، بما يضمن توحيد المرجعية وتعزيز فعالية التنسيق، إضافةً إلى مواءمة المشاريع والبرامج لأجندة التعافي وإعادة الإعمار الوطنية.

وتواصل شبكة الآغا خان للتنمية، التي تمتد جذورها لأكثر من قرن في العمل الإنساني، نشاطها في سوريا عبر مشاريع خدمية وتنموية تستهدف الإنسان، وتضع التنمية المستدامة في صلب استراتيجيتها.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك