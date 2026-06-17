إطلاق مبادرة مجتمعية لإصلاح الطرقات وتأهيل البنية التحتية في مدينة الحارة بريف درعا

درعا-سانا‏

شهدت محافظة درعا اليوم الأربعاء إطلاق مبادرة مجتمعية مشتركة بين الأهالي والمحافظة، ‏لإصلاح وتعبيد الطرقات ‏وتأهيل البنية التحتية بمدينة الحارة، وذلك خلال لقاء المحافظ أنور طه ‏الزعبي وفداً رسمياً وشعبياً من المدينة، لبحث الواقع الخدمي واحتياجاتها في مختلف القطاعات.‏

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد بمحافظة درعا وحضره مدير منطقة الصنمين عبد الله علوه ‏ورئيس مجلس مدينة الحارة محمد قاسم الفروح وعدد من الوجهاء والفعاليات الاجتماعية بمدينة ‏الحارة، الإعلان عن تقديم مساهمة مالية أولية من المجتمع المحلي بقيمة 140 مليون ليرة سورية ‏لدعم أعمال إصلاح وتعبيد الطرقات، على أن تستمر حملة التبرعات والدعم المجتمعي خلال ‏المرحلة المقبلة، وسط توقعات بتجاوز قيمة المساهمات حاجز المليار ليرة سورية، كما ذكرت ‏المحافظة عبر قناتها على تلغرام.‏

وناقش المشاركون خلال اللقاء عدداً من القضايا الخدمية والتنموية المتعلقة بالمدينة، شملت ‏تحسين الواقع الخدمي وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق وتفعيل أدوات محاسبة المخالفين ‏وفق الأنظمة والقوانين، إضافة إلى دعم المبادرات الشبابية والأنشطة المجتمعية.‏

وبين المحافظ خلال اللقاء أن التعاون بين الأهالي ومؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتجاوز ‏التحديات الخدمية وتحسين الواقع المعيشي، مؤكداً أن تكامل الجهود بين الجهات الرسمية ‏والمجتمع المحلي يسهم في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وأشار الزعبي إلى أن المحافظة ستتابع المطالب المطروحة مع الجهات المختصة والعمل على ‏تنفيذها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي في المدينة.‏

ولفت إلى أهمية المبادرات المجتمعية في دعم خطط التنمية المحلية وتعزيز مساهمة المجتمع في ‏معالجة التحديات الخدمية، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.‏

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العمل التشاركي بين المجتمع المحلي ‏والمؤسسات الرسمية، بما يساهم في دعم المشاريع الخدمية والتنموية وتحسين مستوى الخدمات ‏المقدمة للمواطنين.‏