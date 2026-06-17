إطلاق مبادرة مجتمعية لإصلاح الطرقات وتأهيل البنية التحتية في مدينة الحارة بريف درعا

درعا-سانا
شهدت محافظة درعا اليوم الأربعاء إطلاق مبادرة مجتمعية مشتركة بين الأهالي والمحافظة، لإصلاح وتعبيد الطرقات وتأهيل البنية التحتية بمدينة الحارة، وذلك خلال لقاء المحافظ أنور طه الزعبي وفداً رسمياً وشعبياً من المدينة، لبحث الواقع الخدمي واحتياجاتها في مختلف القطاعات.
وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد بمحافظة درعا وحضره مدير منطقة الصنمين عبد الله علوه ورئيس مجلس مدينة الحارة محمد قاسم الفروح وعدد من الوجهاء والفعاليات الاجتماعية بمدينة الحارة، الإعلان عن تقديم مساهمة مالية أولية من المجتمع المحلي بقيمة 140 مليون ليرة سورية لدعم أعمال إصلاح وتعبيد الطرقات، على أن تستمر حملة التبرعات والدعم المجتمعي خلال المرحلة المقبلة، وسط توقعات بتجاوز قيمة المساهمات حاجز المليار ليرة سورية، كما ذكرت المحافظة عبر قناتها على تلغرام.
وناقش المشاركون خلال اللقاء عدداً من القضايا الخدمية والتنموية المتعلقة بالمدينة، شملت تحسين الواقع الخدمي وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق وتفعيل أدوات محاسبة المخالفين وفق الأنظمة والقوانين، إضافة إلى دعم المبادرات الشبابية والأنشطة المجتمعية.
وبين المحافظ خلال اللقاء أن التعاون بين الأهالي ومؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتجاوز التحديات الخدمية وتحسين الواقع المعيشي، مؤكداً أن تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي يسهم في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الزعبي إلى أن المحافظة ستتابع المطالب المطروحة مع الجهات المختصة والعمل على تنفيذها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي في المدينة.
ولفت إلى أهمية المبادرات المجتمعية في دعم خطط التنمية المحلية وتعزيز مساهمة المجتمع في معالجة التحديات الخدمية، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العمل التشاركي بين المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية، بما يساهم في دعم المشاريع الخدمية والتنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.