قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطناً

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مزرعة أبو مذراة ‏وقرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ‏أربع آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليلة الماضية في مزرعة أبو ‏مذراة غرب قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت ‏أحد المنازل، واعتقلت مواطناً واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة دون ‏معرفة أسباب الاعتقال.‏

كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات عسكرية صباح اليوم، في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عدة منازل ‏للمواطنين داخل القرية قبل انسحابها من المنطقة.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت الأربعاء ‏الماضي، في مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي، وفتشت عدة ‏منازل ثم انسحبت من المنطقة.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974، ‏عبر ‌‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء على ‌‏المدنيين ‏من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، ‏وتشدد ‏على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ‏ولا ‌‏ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل ‌‏من الجنوب السوري.‏