قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطناً

القنيطرة-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مزرعة أبو مذراة وقرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليلة الماضية في مزرعة أبو مذراة غرب قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت أحد المنازل، واعتقلت مواطناً واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة دون معرفة أسباب الاعتقال.
كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات عسكرية صباح اليوم، في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عدة منازل للمواطنين داخل القرية قبل انسحابها من المنطقة.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت الأربعاء الماضي، في مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي، وفتشت عدة منازل ثم انسحبت من المنطقة.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المدنيين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.