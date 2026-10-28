القصير في ريف حمص تستأنف إصدار وثيقة “غير محكوم” بعد توقف لنحو عامين

حمص – سانا

استأنف مركز خدمة المواطن التابع لمجلس مدينة القصير في محافظة حمص، اليوم الأربعاء، إصدار وثيقة “غير محكوم”، بعد توقف الخدمة لنحو عامين، ما يتيح للأهالي إنجاز معاملاتهم محلياً، ويوفر عليهم تكاليف الانتقال إلى مدينة حمص والوقت اللازم لذلك.

وأوضح رئيس مجلس مدينة القصير، طارق حصوة، في تصريح لـ سانا، أن إعادة تفعيل الخدمة جاءت بجهود وزارة الداخلية ومحافظة حمص، في إطار العمل على إعادة توفيرها في عدد من مناطق المحافظة.

وأشار حصوة إلى أن المواطنين كانوا يضطرون إلى التوجه إلى مدينة حمص للحصول على الوثيقة، لافتاً إلى أن إتاحتها في القصير يخفف الأعباء عن المراجعين ويسهّل إنجاز معاملاتهم.

وبيّن المواطن عمار المصري أن الحصول على الوثيقة في مدينة حمص كان يترتب عليه تكاليف نقل وانتظار في طوابير المراجعين، مشيراً إلى أن إنجاز المعاملة بات ممكناً في مركز خدمة المواطن بالقصير خلال نحو ربع ساعة، وفق تجربته.





وتندرج إعادة تفعيل الخدمة ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين، بما يخفف تكاليف التنقل والأعباء الزمنية المرتبطة بمراجعة المراكز في المدن الأخرى.