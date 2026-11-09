الجنايات الرابعة بدمشق تبدأ محاكمة المتهم الفار سليمان الأسد ‏غيابياً

دمشق-سانا‏

بدأت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في ‏دمشق، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم سليمان هلال الأسد غيابياً، ‏بعد اعتباره فاراً من وجه العدالة. ‏

وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر قناتها على ‏التلغرام، أن المحكمة نادت على المتهم، وتبيّن عدم حضوره رغم ‏ورود قرارات المهل المسطرة أصولاً بحقه، وقررت المحكمة ‏اعتبار المتهم المذكور فاراً من وجه العدالة، ومحاكمته محاكمة ‏المتهم الفار والشروع بمحاكمته الغيابية علناً. ‏

وتقدم وكيل النيابة بمذكرة خطية من ثلاث صفحات تتضمن ‏مطالبة النيابة، إضافة إلى تقديم لائحة بأسماء شهود الحق العام، حيث ‏قررت المحكمة دعوة شهود الحق العام ورفع الجلسة إلى تاريخ ‏الـ 25 من تشرين الثاني الجاري.‏

وشهدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق خلال شهر آب الماضي ‏صدور ‏أحكام ‏بحق عشرة ‏من أبرز رموز النظام البائد، بينهم ‏المجرم الفار بشار ‏الأسد، وقيادات ‏عسكرية وأمنية، ‏ومسؤولون ‏تولوا مواقع سياسية ودينية.‏

وتوزعت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وصدر بعضها ‏حضورياً بحق ‏المجرمين ‏عاطف ‏نجيب، ووسيم الأسد، وأحمد ‏حسون، بينما صدرت أحكام ‏غيابية بحق المجرمين ‏الفارين.‏