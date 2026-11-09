الجنايات الرابعة بدمشق تبدأ محاكمة المتهم الفار سليمان الأسد ‏غيابياً

دمشق-سانا
بدأت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم سليمان هلال الأسد غيابياً، بعد اعتباره فاراً من وجه العدالة.
وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر قناتها على التلغرام، أن المحكمة نادت على المتهم، وتبيّن عدم حضوره رغم ورود قرارات المهل المسطرة أصولاً بحقه، وقررت المحكمة اعتبار المتهم المذكور فاراً من وجه العدالة، ومحاكمته محاكمة المتهم الفار والشروع بمحاكمته الغيابية علناً.
وتقدم وكيل النيابة بمذكرة خطية من ثلاث صفحات تتضمن مطالبة النيابة، إضافة إلى تقديم لائحة بأسماء شهود الحق العام، حيث قررت المحكمة دعوة شهود الحق العام ورفع الجلسة إلى تاريخ الـ 25 من تشرين الثاني الجاري.
وشهدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق خلال شهر آب الماضي صدور أحكام بحق عشرة من أبرز رموز النظام البائد، بينهم المجرم الفار بشار الأسد، وقيادات عسكرية وأمنية، ومسؤولون تولوا مواقع سياسية ودينية.
وتوزعت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وصدر بعضها حضورياً بحق المجرمين عاطف نجيب، ووسيم الأسد، وأحمد حسون، بينما صدرت أحكام غيابية بحق المجرمين الفارين.