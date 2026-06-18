اختتام فعاليات الدورة التدريبية حول الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بحمص

حمص-سانا



اختتمت اليوم الخميس فعاليات الدورة التدريبية التي نفذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة اليونسيف في مركز التدريب إيميسا أكاديمي بحمص، بهدف تعزيز قدرات العاملين في القطاع الاجتماعي والإنساني.



وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل المهندس إياد جعفر في تصريح لـ سانا أن الدورة التي استمرت لمدة أسبوع تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية وورشات العمل التي أطلقتها الوزارة، والتي تهدف إلى تمكين وتأهيل الكوادر وتعزيز مهاراتهم بالتعامل مع الأطفال سواء العاملين بالمديرية أم المشرفين على معاهد الرعاية الاجتماعية بالمحافظة والجمعيات الأهلية، مشيراً إلى ضرورة تدريب العاملين في المجال الإنساني لرفع مستواهم وإكسابهم المرونة بالتعامل مع الأطفال، ولاسيما الأطفال من ذوي الإعاقة.



بدورها بينت المدربة الدكتورة ميرنا منصور أنه تم التركيز خلال التدريب على دليل تدريب الميسرين لجلسات الدعم النفسي الاجتماعي لمساعدة العاملين في المجال الإنساني على خلق مساحة آمنة للأطفال الذين تعرضوا وما زالوا للأزمات، مشيرةً إلى أنه تم التركيز على عدد من المحاور الأساسية منها الأفكار والمشاعر وسبل تحديدها والتعبير عنها ومحور المشكلات وآلية تجاوزها ومواجهة الصعوبات للوصول بالطفل إلى المرونة النفسية للتعامل معها.





وأضافت: إن الدليل شمل ثلاث فئات عمرية من ٦ – ٩ سنوات ومن ١٠- ١٢ سنة ومن ١٣ وحتى ١٨ سنة، إضافة لجلسات دعم نفسي اجتماعي موجهة لمجموعات الدعم التي تشمل مقدمي الرعاية خلال الأزمات وفي حالة الاستقرار والأطفال من ذوي الإعاقة أيضاً، مبينةً أن الورشة جاءت غنية بالتطبيق العملي لكل ما تم طرحه من مفاهيم وأفكار من قبل المشاركين باستخدام آليات وتقنيات للتخلص من المشاعر السلبية والاضطرابات التي يمكن أن يعاني منها الطفل نتيجة أزمة معينة، كما تم التعرف على أنواع الإساءات التي يتعرض لها الأطفال بكل أشكالها وسبل تلقي الدعم والتخلص من آثارها السلبية لديهم.

وترى المتدربة أمل السموع أن الدورة أضافت لها خبرات للتعامل مع نفسها ومع الآخرين، ولا سيما الأطفال وفقا لأعمارهم وبناء المرونة النفسية وتعزيز شعور الثقة بالنفس لدى الأطفال.



فيما لفت المتدرب محمد زامل إلى أهمية التدريب الذي يتوافق مع عمله أساساً في إحدى الجمعيات التي تعنى بالطفولة، وبيّن أنه اكتسب الخبرة بالتعامل مع مختلف الفئات العمرية، داعياً إلى ضرورة دعم الداعمين للأطفال ومقدمي الرعاية باستمرار في جميع المؤسسات الاجتماعية لإنجاح رسالتهم.



وفي ختام الدورة التدريبية تم توزيع الشهادات على المتدربين بحضور مدير التعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد القاسم.



ويعد موضوع الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي نهجاً شاملاً، يهدف لحماية وتعزيز رفاهية الأفراد النفسية ومساعدتهم على التعافي من الأزمات، واستعادة قدرتهم على التكيف.

