خطة لإعادة هيكلة مديريات الرقابة الداخلية ودعم استقلالها

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، اليوم، أنّ الهيئة بدأت تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة مديريات الرقابة الداخلية في الجهات العامة.

وأوضح العلي، في منشور على قناة الهيئة على تلغرام، أن الخطة تهدف إلى رفع كفاءة العمل الرقابي، وتشمل تقييم الكوادر وتدريبهم، وفق أحدث المعايير، واستكمال الملاك العدديّ المطلوب.

وبيّن أنّ العمل على إقرار نظم عملٍ جديدة تدعم استقلالية الأجهزة الرقابية جارٍ، بما يجعلها أكثر فاعلية في تعزيز النزاهة، والشفافية، ودعم جهود مكافحة الفساد، معتبراً أنّ هذه الخطوة تمثّل أساساً لبناء بيئة عمل أكثر عدلاً، ووضوحاً داخل المؤسسات العامة.

وكان رئيس الهيئة عقد، يوم الإثنين الماضي، اجتماعاً مع مديري مديريات الرقابة الداخلية في الوزارات والهيئات العامة، وذلك في إطار تعزيز القدرات الرقابية، ورفع مستوى الكفاءة في الأداء الإداري.