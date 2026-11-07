فريق مؤسسة المواصلات الطرقية يقيم أضرار جسر السويعية تمهيداً لتأهيله

دير الزور-سانا
أجرى مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، اليوم السبت، جولة ميدانية إلى جسر السويعية في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، برفقة فريق من قسم الدراسات في المؤسسة، للاطلاع على الأضرار التي لحقت به جراء السيول، وتقييم وضعه تمهيداً لوضع خطة لإعادة تأهيله.
وأوضح نجار في تصريح لـ سانا، أن السيول أدت إلى انقطاع التحويلة الرئيسية بين طرفي الجسر، مشيراً إلى أن الجولة تضمنت إعادة تقييم وضعه، وأن العمل على تأهيله سيبدأ قريباً بالتعاون مع المؤسسة العامة السورية للبناء والتشييد.
وبين نجار أن السيول جرفت أمس جسر التحويلة، بينما الجسر الأساسي مدمر منذ عام 2015، موضحاً أن المؤسسة تجري مراجعة دقيقة للدراسات بهدف إعادة ترتيبها تمهيداً لتوسيع الجسر الأساسي، ومشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستشهد صيانة جسر التحويلة لتسهيل حركة الأهالي ومرور الآليات على الطريق الرابط بين سوريا والعراق، على أن يبدأ تنفيذ تشييد الجسر الأساسي عقب الانتهاء من كل الدراسات اللازمة.
فيضانات تقطع الطرقات
وفي سياق متصل، لفت مدير مركز الدفاع المدني في مدينة البوكمال هشام مطر إلى أن فرق الدفاع المدني استجابت للعاصفة المطرية التي ضربت منطقة البوكمال ليل الجمعة، وأدت إلى تشكل سيول جارفة وخروج جسر السويعية من الخدمة، وفقدان شخص أثناء محاولته العبور خلال العاصفة.
وأضاف مطر أن فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن المفقود، وتعمل على تسهيل عبور الأهالي بين مدينة البوكمال وقرية السويعية، مشيراً إلى أن العاصفة أدت إلى غمر عدد من منازل المدنيين في قرية الهلي، وقطع طرقات وشبكة الكهرباء.
وكانت مناطق سورية عدة شهدت نهاية شهر تشرين الأول الماضي أمطاراً غزيرة، وخاصة المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى إلى تشكل السيول والفيضانات وجريان الأودية وقطع العديد من الطرق، وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وفاة 7 مدنيين، بينهم 5 أطفال في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول.