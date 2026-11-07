فريق مؤسسة المواصلات الطرقية يقيم أضرار جسر السويعية تمهيداً لتأهيله

دير الزور-سانا

أجرى مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، اليوم السبت، جولة ميدانية ‏إلى جسر السويعية في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، برفقة فريق من قسم ‏الدراسات في المؤسسة، للاطلاع على الأضرار التي لحقت به جراء السيول، وتقييم ‏وضعه تمهيداً لوضع خطة لإعادة تأهيله.‏

وأوضح نجار في تصريح لـ سانا، أن السيول أدت إلى انقطاع التحويلة الرئيسية بين طرفي ‏الجسر، مشيراً إلى أن الجولة تضمنت إعادة تقييم وضعه، وأن العمل على تأهيله سيبدأ ‏قريباً بالتعاون مع المؤسسة العامة السورية للبناء والتشييد.‏

وبين نجار أن السيول جرفت أمس جسر التحويلة، بينما الجسر الأساسي مدمر منذ عام ‌‏2015، موضحاً أن المؤسسة تجري مراجعة دقيقة للدراسات بهدف إعادة ترتيبها تمهيداً ‏لتوسيع الجسر الأساسي، ومشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستشهد صيانة جسر التحويلة ‏لتسهيل حركة الأهالي ومرور الآليات على الطريق الرابط بين سوريا والعراق، على أن ‏يبدأ تنفيذ تشييد الجسر الأساسي عقب الانتهاء من كل الدراسات اللازمة.‏

فيضانات تقطع الطرقات

وفي سياق متصل، لفت مدير مركز الدفاع المدني في مدينة البوكمال هشام مطر إلى أن ‏فرق الدفاع المدني استجابت للعاصفة المطرية التي ضربت منطقة البوكمال ليل الجمعة، ‏وأدت إلى تشكل سيول جارفة وخروج جسر السويعية من الخدمة، وفقدان شخص أثناء ‏محاولته العبور خلال العاصفة.‏

وأضاف مطر أن فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن المفقود، وتعمل على تسهيل عبور ‏الأهالي بين مدينة البوكمال وقرية السويعية، مشيراً إلى أن العاصفة أدت إلى غمر عدد ‏من منازل المدنيين في قرية الهلي، وقطع طرقات وشبكة الكهرباء.‏

وكانت مناطق سورية عدة شهدت نهاية شهر تشرين الأول الماضي ‏أمطاراً ‏غزيرة، وخاصة المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى إلى تشكل السيول ‏والفيضانات وجريان ‏الأودية وقطع العديد من الطرق، وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وفاة 7 ‏مدنيين، بينهم 5 أطفال في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول.‏