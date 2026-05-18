افتتاح مركز البريد في بلدة محيميدة غرب دير الزور

دير الزور-سانا



افتتح مركز البريد في بلدة محيميدة غرب دير الزور، اليوم الإثنين، والذي يعدّ الأول من نوعه في منطقة الجزيرة بدير الزور، بعد انقطاع دام 14 عاماً عن تقديم هذه الخدمات.



ويهدف المركز إلى توفير خدمات البريد الأساسية للأهالي، ومنها صرف الرواتب للمتقاعدين والموظفين، إضافةً إلى الخدمات البريدية المتنوعة.



وأوضحت مديرة فرع البريد بدير الزور، سحر الحسن، في تصريح لـ سانا، أن المركز سيقدم كل الخدمات البريدية، مشيرةً إلى أنه سيتم ‏ قريباً ‏إطلاق خدمة استخراج ورقتي “غير موظف ولا حكم عليه”، وذلك بجهود متواصلة من الإدارة العامة وبالتعاون مع المجتمع المحلي في المنطقة.



من جهته، أكد مدير المنطقة الغربية، فراس العجيل، أن المركز يقدم خدمات لأكثر من مئتي ألف مواطن في ريف دير الزور الغربي، وهو يوفر على المواطنين القادمين من ريفي الحسكة والرقة عناء السفر إلى مركز المدينة، مشيراً إلى خطط لافتتاح مراكز إضافية في المستقبل.



وكانت المؤسسة السورية للبريد افتتحت في شباط الماضي مكتبي بريد التبني والشميطية في ريف محافظة دير الزور الغربي، إضافةً إلى عدة كوات بريدية في منطقتي الهربش والقصر العدلي، وذلك في إطار خطتها الهادفة لإيصال الخدمات البريدية والمالية إلى مختلف المناطق، ولا سيما الريفية منها.

