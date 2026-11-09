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ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل السنغال إلى 39 قتيلاً

AFP 20261109 D6W23R3 v2 MidRes SenegalMigrationAccident ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل السنغال إلى 39 قتيلاً
حطام القارب الذي غرق قبالة سواحل السنغال- السنغال- فرانس برس

داكار-سانا

ارتفع عدد ضحايا غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة سواحل السنغال إلى 39 قتيلاً.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الإثنين عن حاكمة إقليم لوغا شمال غرب السنغال، نديه نغينار امبودج، قولها خلال مؤتمر صحفي: إن فرق الإنقاذ عثرت صباح اليوم على أربع جثث إضافية، مشيرة إلى أنه تم التعرف على 23 جثة، وكانت حصيلة سابقة مصرع 21 شخصاً جراء الحادث.

وتشهد السواحل الغربية لإفريقيا منذ سنوات محاولات متكررة من مهاجرين، للوصول إلى أوروبا بصورة غير نظامية عبر المحيط الأطلسي، باستخدام قوارب غالباً ما تكون متهالكة ومحملة بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية، ما يعرض حياة ركابها لمخاطر كبيرة.

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