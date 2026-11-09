الملك الأردني يؤكد أهمية خفض التصعيد في المنطقة

عمان- سانا‏

جدد الملك الأردني عبدالله الثاني اليوم الإثنين التأكيد على ‏أهمية خفض التصعيد في المنطقة وحماية أمن الدول العربية ‏وسيادتها.‏

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن ذلك جاء خلال ‏استقباله رئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتلي، محذِّراً ‏من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ‏وقطاع غزة.‏

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كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأكدا ‏حرصهما على التعاون والتنسيق في شتى المجالات وتبادل ‏الخبرات والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف ‏القطاعات، وأبرزها المياه والصحة والطاقة المتجددة ‏والسياحة، إضافة إلى التعاون في الاستثمار والدفاع.‏

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وكان الملك عبدالله الثاني أكد في لقاءات دولية سابقة ‏واتصالات هاتفية أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان خفض ‏التصعيد ‏بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أن أي ‏اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول ‏العربية.‏