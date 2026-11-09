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الملك الأردني يؤكد أهمية خفض التصعيد في المنطقة

1409ce52 d690 4231 a783 b4adc38a0b3c الملك الأردني يؤكد أهمية خفض التصعيد في المنطقة
من استقبال الملك الأردني لرئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتلي-وكالة الأنباء الأردنية

عمان- سانا‏

جدد الملك الأردني عبدالله الثاني اليوم الإثنين التأكيد على ‏أهمية خفض التصعيد في المنطقة وحماية أمن الدول العربية ‏وسيادتها.‏
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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن ذلك جاء خلال ‏استقباله رئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتلي، محذِّراً ‏من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ‏وقطاع غزة.‏
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كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأكدا ‏حرصهما على التعاون والتنسيق في شتى المجالات وتبادل ‏الخبرات والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف ‏القطاعات، وأبرزها المياه والصحة والطاقة المتجددة ‏والسياحة، إضافة إلى التعاون في الاستثمار والدفاع.‏
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وكان الملك عبدالله الثاني أكد في لقاءات دولية سابقة ‏واتصالات هاتفية أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان خفض ‏التصعيد ‏بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أن أي ‏اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول ‏العربية.‏

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