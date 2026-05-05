ضمن “فاينال 6” دوري سلة الرجال.. قمة مرتقبة تجمع الوحدة والكرامة في حمص

حمص-سانا

تقام مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق الوحدة مع مضيفه الكرامة، وذلك في صالة غزوان أبو زيد بمدينة حمص، ضمن مباريات الجولة الأولى من ذهاب الفاينال 6 لدوري كرة السلة للرجال لموسم 2025-2026.

وتكتسب المباراة أهمية بالغة بالنظر إلى طموح الفريقين في قطع خطوة مهمة نحو اللقب، حيث يدخل الكرامة اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور اللذين يشكلان قوة دفع إضافية للاعبيه، فضلاً عن تدعيم صفوفه بلاعب محترف من مستوى عالٍ لتعزيز قدراته الهجومية والدفاعية تحت السلة.

من جانبه، يسعى فريق الوحدة للظهور بقوة والتأكيد على قدرته على الفوز بالمباراة والمنافسة على اللقب، وخاصة بعد تعاقده مع لاعبه السابق الأمريكي جيمس جاستيس.

وتشير القراءات الفنية إلى تقارب كبير في مستوى الفريقين اللذين يضمان نخبة من اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب، مع أفضلية نسبية للكرامة بحكم اللعب على أرضه، رغم قدرة “البرتقالي” الدائمة على قلب التوقعات في المواعيد الكبرى.

وكانت مواجهات الفريقين في الدور المنتظم قد شهدت تبادلاً للفوز، حيث حسم الكرامة لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة (77-70) نقطة، بينما نجح الوحدة في رد الدين إياباً بفوزه بنتيجة (92-83) نقطة.