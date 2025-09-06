إدارة منطقة مصياف تنظم سباق ماراثون رياضي للذكور والإناث

قائمة الصور 1/3
من المؤتمر الصحفي الذي يجمع القائد أحمد الشرع ورئيس مجلس الوزراء القطري
قائد شرطة محافظة إدلب المقدم ماهر هلال يفتتح مركز شرطة مرور أريحا بريف إدلب الجنوبي.
إحياء لذكرى الثورة السورية الـ 14 … فعالية احتفالية على مدرج النصر في جامعة حلب
لضمان تأمين الخبز دون انقطاع.. استمرار عمل الأفران بالسويداء خلال عيد الفطر المبارك
في إطار الجهود المبذولة لإزالة الألغام التي زرعها النظام البائد.. وزارة الدفاع ترسل كاسحات ألغام إلى دير الزور
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك