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وزيرا الزراعة السوري والأردني يبحثان تعزيز التعاون الزراعي ويوقعان مذكرة تفاهم

IMG 20261109 213505 856 وزيرا الزراعة السوري والأردني يبحثان تعزيز التعاون الزراعي ويوقعان مذكرة تفاهم
وزير الزراعة باسل السويدان يبحث مع نظيره الأردني صائب الخريسات آفاق تطوير التعاون الزراعي- دمشق- 9-11-2029- سانا

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع نظيره الأردني صائب الخريسات، آفاق تطوير التعاون الزراعي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك ضمن اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني التي انعقدت في دمشق اليوم الإثنين.

وذكرت وزارة الزراعة أن اللقاء تناول دراسة إنشاء منطقة صناعية متخصصة بالصناعات الغذائية، وتجهيز محجر زراعي وبيطري على الحدود المشتركة، ما يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري وتعزيز التكامل الزراعي بين الجانبين.

IMG 20261109 213505 269 وزيرا الزراعة السوري والأردني يبحثان تعزيز التعاون الزراعي ويوقعان مذكرة تفاهم

كما وقّع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي بين الوزارتين وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية في مجالات الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وانعقد في وقت سابق اليوم الإثنين الاجتماع الموسع للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، ‏برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير ‏الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وبمشاركة الوفود ‏الوزارية والفنية من الجانبين.

ووقعت سوريا والأردن بختام الاجتماع ثماني مذكرات تفاهم، وبرنامجين تنفيذيين، وبروتوكول تعاون في العديد من المجالات.

IMG 20261109 213505 397 وزيرا الزراعة السوري والأردني يبحثان تعزيز التعاون الزراعي ويوقعان مذكرة تفاهم
IMG 20261109 213505 500 وزيرا الزراعة السوري والأردني يبحثان تعزيز التعاون الزراعي ويوقعان مذكرة تفاهم
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