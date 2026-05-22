أهلي حلب يواصل صدارة الدوري الممتاز بفوزه على أمية

محافظات-سانا

واصل أهلي حلب صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على أمية بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ24 من المسابقة.

وسجل لأهلي حلب في المباراة التي جرت على ملعب الحمدانية، كلٌّ من إيمانويل ماهوب، وأحمد الأحمد هدفين، وأنس دهان، بينما أحرز مصطفى علي هدف أمية الوحيد.

وحافظ حمص الفداء على وصافته بفوزه على الحرية بهدف دون رد سجله محمد مالطا في اللقاء الذي جرى على ملعب خالد بن الوليد بحمص.

وفي دمشق، تغلّب الوحدة على دمشق الأهلي بثلاثة أهداف دون رد أحرزها عبد الرحمن بركات.

كما فاز تشرين على الشرطة في اللاذقية بهدفين دون رد عبر نورس العرنوس وصياح النعيم، كما فاز خان شيخون على جبلة بهدف سجله محمد فضل.

بينما حقق الفتوة فوزاً مهماً على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث سجّل للفتوة عبد الرحمن الحسين وعدي جفال وصموئيل لجابي، بينما أحرز هدفي حطين شاهر شاهين.

وفي حماة، فاز الطليعة على الشعلة بهدفين لهدف، سجلهما سامر خانكان، بينما جاء هدف الشعلة عبر حمزة سليمان.

وتُختتم منافسات الجولة غداً بلقاء يجمع الجيش مع الكرامة.