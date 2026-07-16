انتقادات تطال ملعب نهائي مونديال 2026

واشنطن-سانا

وجه عدد من المتخصصين واللاعبين انتقادات لملعب ميتلايف في نيوجرسي الأمريكية الذي يستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، والتي ستجري يوم الأحد المقبل، وتجمع منتخب الأرجنتين حامل اللقب مع نظيره الإسباني.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية بعض الانتقادات التي طالت أرضية الملعب حيث اعتبر ستوله سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج، أن الملعب يبدو كعشب صناعي، فيما قال البرازيلي فينيسيوس جونيور، “العشب جاف وصلب”، ووصفه أدريان رابيو، نجم منتخب فرنسا، بأنه ليس عشباً.

وذكرت الصحيفة أن الملعب كان صناعياً ليناسب كرة القدم الأمريكية، قبل أن يتم تحويله إلى عشب طبيعي، مع إجراء بعض الإصلاحات التي طلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واستضاف الملعب 7 مباريات في كأس العالم 2026 حتى الآن، وستكون مباراة إسبانيا والأرجنتين النهائية هي الثامنة.