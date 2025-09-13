فوز صعب لريال مدريد على سوسييداد في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على مضيفه ريال سوييداد بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنويتا.

وسجل ريال مدريد الهدف الأول عن طريق الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 12، قبل أن يكمل المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد مدافعه دين هويسين.

واستطاع الريال تسجيل الهدف الثاني عن طريق آردا غولير في الدقيقة 44، ليقلص ريال سوسييداد النتيجة عن طريق ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبالعلامة الكاملة من أربع مباريات، فيما بقي ريال سوسييداد في المركز 17 بنقطتين.