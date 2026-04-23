ريال مدريد يعلن غياب ميليتاو وغولر حتى نهاية الموسم

مدريد-سانا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن لاعبه البرازيلي إيدر ميليتاو، والتركي أردا غولر، يعانيان من إصابة عضلية ستبعدهما حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح النادي الملكي في بيان أن اللاعبين شُخّصت إصابتهما، اليوم الخميس، بإصابتين متشابهتين، إحداهما في “العضلة ذات الرأسين”، ومن المرجح غيابهما عن الفريق خلال ما تبقى من الموسم الجاري.

وذكرت الصحافة الإسبانية أن الدولي البرازيلي ولاعب الوسط التركي سيغيبان لأسابيع عدة، وبالتالي لن يشاركا في المراحل الست الأخيرة من الدوري الإسباني، بينها الكلاسيكو أمام برشلونة في 10 أيار المقبل.

وتبقى مشاركة الثنائي في مونديال 2026 هذا الصيف موضع شك في الوقت الراهن.

ويجد ريال مدريد، المتأخر بفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر في سباق لقب الدوري، نفسه مضطراً لتحقيق العلامة الكاملة في المراحل الست المتبقية على أمل تعويض الفارق وانتظار تعثر غريمه التقليدي برشلونة.