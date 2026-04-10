كريستال بالاس يقسو على فيورنتينا في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

لندن-سانا

قطع كريستال بالاس الإنكليزي شوطاً في مشوار التأهل إلى نصف النهائي بفوزه، اليوم الخميس، على ضيفه فيورنتينا الإيطالي، بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

بادر جون فيليب ماتيتا بافتتاح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وضاعف تيريك ميتشل النتيجة في الدقيقة 32، فيما اختتم إسماعيلا سار أهداف فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وستُجرى مواجهة الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب “أرتيميو فرانكي” في إيطاليا، حيث تبدو حظوظ كريستال بالاس كبيرة في حجز تذكرة العبور إلى الدور نصف النهائي.

