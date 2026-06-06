بمشاركة 62 دارساً من مختلف المحافظات.. اختتام دورة معلم الشطرنج المدرسي ‏الدولية ‏

دمشق-سانا

اختتمت أمس الجمعة، دورة معلم الشطرنج المدرسي الدولية التي نظمها الاتحاد العربي ‏السوري للشطرنج، بمشاركة 62 دارساً ودارسة من مختلف المحافظات، وذلك في إطار ‏جهوده لتطوير تعليم الشطرنج المدرسي، وتأهيل كوادر متخصصة لتدريس اللعبة في المؤسسات ‏التعليمية.‏

وأسفرت الدورة التي أقيمت في مدرسة سما الأشرفية عن نجاح 54 مشاركاً بعد تلقيهم ‏محاضرات تخصصية قدمها رئيس الاتحاد العربي السوري للشطرنج علي عباس، وعضو ‏لجنة التعليم الدولية أنزول لاوبشر من جنوب أفريقيا، وتناولت أحدث الأساليب المعتمدة ‏في تعليم الشطرنج المدرسي، وآليات إعداد الكوادر المؤهلة في هذا المجال.‏

وتهدف الدورة إلى إعداد معلمين قادرين على توظيف الشطرنج كأداة تعليمية تسهم في ‏تنمية مهارات التفكير والتركيز والإبداع لدى الطلبة، وتعزيز انتشار اللعبة في البيئة ‏المدرسية، بما ينسجم مع خطط الاتحاد، لتوسيع قاعدة ممارسي الشطرنج في مختلف المحافظات.‏