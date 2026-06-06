بمشاركة 62 دارساً من مختلف المحافظات.. اختتام دورة معلم الشطرنج المدرسي ‏الدولية ‏

دمشق-سانا
اختتمت أمس الجمعة، دورة معلم الشطرنج المدرسي الدولية التي نظمها الاتحاد العربي السوري للشطرنج، بمشاركة 62 دارساً ودارسة من مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهوده لتطوير تعليم الشطرنج المدرسي، وتأهيل كوادر متخصصة لتدريس اللعبة في المؤسسات التعليمية.
وأسفرت الدورة التي أقيمت في مدرسة سما الأشرفية عن نجاح 54 مشاركاً بعد تلقيهم محاضرات تخصصية قدمها رئيس الاتحاد العربي السوري للشطرنج علي عباس، وعضو لجنة التعليم الدولية أنزول لاوبشر من جنوب أفريقيا، وتناولت أحدث الأساليب المعتمدة في تعليم الشطرنج المدرسي، وآليات إعداد الكوادر المؤهلة في هذا المجال.
وتهدف الدورة إلى إعداد معلمين قادرين على توظيف الشطرنج كأداة تعليمية تسهم في تنمية مهارات التفكير والتركيز والإبداع لدى الطلبة، وتعزيز انتشار اللعبة في البيئة المدرسية، بما ينسجم مع خطط الاتحاد، لتوسيع قاعدة ممارسي الشطرنج في مختلف المحافظات.