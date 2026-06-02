قمة سلوية مرتقبة في حمص تجمع “حمص الفداء” و”الكرامة” في مواجهة حاسمة بـ “الفاينال 6”

حمص-سانا

تحتضن صالة غزوان أبو زيد في حمص مساء اليوم الإثنين، قمة تجمع الجارين “حمص الفداء” و”الكرامة”، في مواجهة نارية ومصيرية ضمن منافسات إياب “الفاينال 6” لدوري كرة السلة للرجال.

ويدخل حمص الفداء اللقاء بمعنويات مرتفعة جداً، مستنداً إلى العروض القوية والمميزة التي قدمها هذا الموسم، والتي جعلت منه رقماً صعباً ومنافساً على الصدارة، حيث يسعى الفريق لتأكيد تفوقه، وضمان خطوة إضافية نحو “الفاينال 4”.

وفي المقابل تمثل هذه المباراة الفرصة الأخيرة للكرامة، للتمسك بحظوظه والبقاء داخل دائرة المنافسة على بطاقات التأهل لـ”الفاينال4″، وهو ما سيدفع لاعبي الكرامة لتقديم كل ما لديهم لتعويض الإخفاقات السابقة ومصالحة جماهيرهم الكبيرة.

وكانت مواجهة الفريقين في الدور المنتظم قد انتهت لمصلحة “حمص الفداء” بنتيجة (91-75) نقطة، إلا أن حسابات “الفاينال 6” الإقصائية والضغط النفسي يجعلان مباراة الليلة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ومن المتوقع أن تشهد الصالة حضوراً جماهيرياً كبيراً من عشاق الناديين، ما يضفي على “الديربي الحمصي” أجواء حماسية استثنائية تنعكس إثارة ومتعة على أرضية الملعب حتى الثواني الأخيرة.

