تواصل بطولات الشطرنج الفرعية في المحافظات.. وحمص تنهي بطولتها لفئة السيدات

حمص-سانا

تواصل البطولات الفرعية للشطرنج في المحافظات منافساتها، في إطار التحضير للمشاركة في البطولات المركزية القادمة على مستوى الجمهورية.

ففي حمص اختتمت اللجنة الفنية للعبة في حمص اليوم بطولة المحافظة لفئة السيدات في النادي العمالي، حيث أقيمت المنافسات لمدة 7 أيام.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز ميس وقاف بالمركز الأول برصيد 6.5 نقاط، تلتها مرح كفا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما حصلت حلا وقاف على المركز الثالث برصيد 4.5 نقاط.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للشطرنج في حمص علي التوبة في تصريح لـ سانا، أن البطولة أُقيمت وفق النظام السويسري، وبزمن قدره 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة، مشيراً إلى أن البطولة شهدت ظهور مواهب جديدة واعدة في اللعبة.

وكانت اللجنة الفنية قد نظمت في وقت سابق بطولة المحافظة لفئة الرجال، حيث فاز إدوارد لطيفة بالمركز الأول، تلاه عز الدين الرضوان في المركز الثاني، ثم محمود العرندس في المركز الثالث.

