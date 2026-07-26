انطلاق ملتقى صناع المحتوى في درعا لتعزيز مهارات الإعلام الرقمي المسؤول

درعا-سانا

أطلقت مؤسسة شؤون الشباب في مديرية الشؤون السياسية بدرعا، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى صناع المحتوى، بمشاركة عدد من صناع المحتوى والإعلاميين والمهتمين بالإعلام الرقمي، وذلك في مقر المديرية.

ويهدف الملتقى إلى تنمية مهارات المشاركين في إنتاج محتوى مهني وهادف يخدم المجتمع، وتعزيز تبادل الخبرات، وبناء شبكة تواصل بين العاملين في مجالي الإعلام والإعلام الرقمي.

وأوضحت مديرة الملتقى ورئيسة النادي السينمائي في مؤسسة شؤون الشباب، رنا أكراد، أن التحضير للملتقى استمر عدة أشهر، حرصاً على إطلاقه بما ينسجم مع خصوصية البيئة الحورانية، ويلبي احتياجات صناع المحتوى في المحافظة، مشيرةً إلى أن مشاركة عدد من المؤثرين وصناع المحتوى تسهم في إيصال الرسائل المجتمعية الهادفة إلى شريحة أوسع، وتوفر مساحة لتبادل التجارب والارتقاء بالمحتوى الرقمي المحلي.

وأضافت أن الملتقى يشكل منصةً لتطوير مهارات الشباب في صناعة المحتوى، بما يعزز إنتاج محتوى أكثر احترافية وتأثيراً، مؤكدةً أن هذه المبادرات تسهم في ترسيخ ثقافة الإعلام الرقمي المسؤول.

وأعلنت أكراد، بالتزامن مع انطلاق الملتقى، إطلاق النادي السينمائي، الذي يتضمن برنامجاً أسبوعياً يشمل ورشات في كتابة السيناريو والإخراج والتمثيل، إلى جانب عروض أفلام واستضافة مخرجين ونقاد سينمائيين.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود مؤسسة شؤون الشباب لدعم المبادرات الشبابية، وتطوير أدوات صناع المحتوى، وتعزيز الوعي بالإعلام الرقمي المسؤول، بما يسهم في إنتاج محتوى يخدم المجتمع.

وكانت مؤسسة شؤون الشباب أطلقت، أمس السبت، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمجمع التربوي في مدينة نوى، فعاليات نادي اليافعين الصيفي للفئة العمرية بين 13 و17 عاماً، تحت شعار “صيف يصنع المهارات ويطلق الطاقات”.