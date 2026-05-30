وزارة الطاقة: خروج محطة مياه “طاوي” من الخدمة يعود إلى إجراءات ‏احترازية

الرقة-سانا
أكدت وزارة الطاقة السورية أن خروج محطة مياه طاوي من الخدمة، والتي تغذي 11 قرية في ناحية الجرنية بريف محافظة الرقة، يعود إلى إجراءات احترازية اتخذتها الكوادر الفنية، ولم يكن نتيجة عطل مباشر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن البرج الكهربائي المغذي للمحطة يقع على جرف النهر، حيث وصلت المياه إلى قاعدة البرج وأحدثت تعرية في أساساته، ما جعله مهدداً بالانهيار، لذلك قررت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة فك المحولات مؤقتاً لحين نقل المواد اللازمة لتدعيم البرج وضمان سلامته.
وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة جاءت وقائية لتفادي أي أضرار محتملة، وضمان إعادة المحطة إلى الخدمة بأمان، حيث تواصل الفرق الفنية أعمالها الميدانية لتأمين استقرار التغذية الكهربائية، وإعادة المحطة إلى العمل خلال الساعات القليلة القادمة.
وتتوجه وزارة الطاقة بالشكر للعاملين في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة، وفنيي الصيانة، على جهودهم واستجابتهم الطارئة وعلى أعمالهم في إعادة المحطة للعمل خلال وقت قصير، مثمّنة هذه الأعمال التي تنمّ عن إخلاص في العمل وحب للبلاد وأهلها.
وتعمل وزارة الطاقة في محافظة الرقة على تنفيذ سلسلة من الإجراءات العاجلة للحد من المخاطر المحتملة، وحماية المنشآت الحيوية والأراضي الزراعية من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
