وزارة الطاقة: خروج محطة مياه “طاوي” من الخدمة يعود إلى إجراءات ‏احترازية

الرقة-سانا‏

أكدت وزارة الطاقة السورية أن خروج محطة مياه طاوي من الخدمة، والتي ‏تغذي 11 قرية في ناحية الجرنية بريف محافظة الرقة، يعود إلى إجراءات ‏احترازية اتخذتها الكوادر الفنية، ولم يكن نتيجة عطل مباشر.‏

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن البرج الكهربائي المغذي ‏للمحطة يقع على جرف النهر، حيث وصلت المياه إلى قاعدة البرج وأحدثت ‏تعرية في أساساته، ما جعله مهدداً بالانهيار، لذلك قررت الشركة العامة ‏لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة فك المحولات مؤقتاً لحين نقل ‏المواد اللازمة لتدعيم البرج وضمان سلامته.‏

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة جاءت وقائية لتفادي أي أضرار ‏محتملة، وضمان إعادة المحطة إلى الخدمة بأمان، حيث تواصل الفرق الفنية ‏أعمالها الميدانية لتأمين استقرار التغذية الكهربائية، وإعادة المحطة إلى العمل ‏خلال الساعات القليلة القادمة.‏

وتتوجه وزارة الطاقة بالشكر للعاملين في الشركة العامة لمياه الشرب ‏والصرف الصحي في الرقة، وفنيي الصيانة، على جهودهم واستجابتهم ‏الطارئة وعلى أعمالهم في إعادة المحطة للعمل خلال وقت قصير، مثمّنة هذه ‏الأعمال التي تنمّ عن إخلاص في العمل وحب للبلاد وأهلها.‏

وتعمل وزارة الطاقة في محافظة الرقة على تنفيذ سلسلة من الإجراءات ‏العاجلة ‏للحد ‏من ‏المخاطر المحتملة، وحماية المنشآت الحيوية ‏والأراضي ‌‏الزراعية من ارتفاع ‏منسوب مياه ‏نهر الفرات.‏