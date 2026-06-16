“النشامى” يواجهون النمسا في افتتاح المشوار التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم 2026

سان فرانسيسكو-سانا

يفتتح المنتخب الأردني لكرة القدم عند السابعة من صباح غد الأربعاء، مشواره التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره النمساوي على ستاد “سان فرانسيسكو باي إريا” في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة.

ويدخل المنتخب الأردني (النشامى) المباراة بعد أن أنهى تحضيراته الفنية والبدنية بقيادة المدير الفني جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين، مستنداً إلى التطور الكبير الذي حققه في السنوات القليلة الماضية كقوة إقليمية بارزة صعدت إلى نهائي كأس آسيا 2023 ونهائي كأس العرب 2025.

ويعول “النشامى” على الروح الجماعية لتجاوز النقص العددي بعد غياب مهاجمه المؤثر يزن النعيمات بسبب الإصابة، واستدعاء المدافع محمد أبو غوش بدلاً من إبراهيم صبرة في القائمة الأخيرة.

وفي المقابل، ينهي المنتخب النمساوي غياباً دام 28 عاماً عن النهائيات العالمية، حيث يدخل اللقاء بقيادة مدربه رالف رانغنيك بثقة حذرة مستمدة من عروضه الأخيرة في بطولة أوروبا 2024، وتاريخه الكروي الذي شهد الوصول إلى المربع الذهبي لمونديال 1954 ودور الثمانية في نسخة 1978.

وتضم المجموعة العاشرة إلى جانب الأردن والنمسا كلاً من منتخبي الأرجنتين والجزائر.