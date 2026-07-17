بمشاركة 125 لاعباً ولاعبة… بطولة الجمهورية الصيفية لألعاب القوى تنطلق اليوم في دمشق

دمشق-سانا

تنطلق اليوم منافسات بطولة الجمهورية الصيفية لألعاب القوى لفئات الناشئين والناشئات والرجال والسيدات في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق.

ويشارك في البطولة 125 لاعباً ولاعبة يمثلون محافظات دمشق وريفها واللاذقية وحمص ودرعا ودير الزور وحلب والقنيطرة وحماة والحسكة وطرطوس.

وأوضح رئيس اتحاد ألعاب القوى محمد الضامن في تصريح لـ سانا، أن البطولة تشكل محطة مهمة ضمن خطة الاتحاد لتقييم مستويات اللاعبين واللاعبات، واكتشاف المواهب القادرة على رفد المنتخبات الوطنية، مبيناً أن جميع التحضيرات الفنية والتنظيمية أُنجزت بما يضمن إقامة المنافسات بالشكل الأمثل.

وتنطلق المنافسات عند الساعة الرابعة عصراً بسباق 110 أمتار حواجز للرجال والناشئين، يليها عدد من سباقات المضمار، تشمل 100 و200 و400 و800 و1500 متر، و400 متر حواجز، فيما تختتم منافسات المضمار بسباق 3000 متر عند الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً.

كما تتضمن البطولة مسابقات الميدان، وتشمل الوثب الطويل والوثب العالي والوثب الثلاثي، ودفع الكرة الحديدية، ورمي المطرقة والقرص والرمح، إضافة إلى سباق المشي لمسافة 5000 متر لمختلف الفئات.