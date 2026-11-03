روسيا تستهدف منشآت طاقة وبنى تحتية للموانئ في أوكرانيا

موسكو-سانا‏

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها استهدفت بنى تحتية للموانئ الأوكرانية وسفناً تستخدم لأغراض ‌‏عسكرية، إضافة إلى منشآت طاقة تغذي مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.‏

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان للوزارة، أن القوات المسلحة الروسية نفذت الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق ‏باستخدام ‏أسلحة عالية الدقة من البر والجو، وطائرات هجومية بعيدة المدى.‏

وأوضح البيان، أن الضربات طالت منشآت الطاقة في مقاطعات فينيتسا ودنيبروبتروفسك وخاركوف، إلى جانب البنى ‌‏التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا، والسفن المستخدمة لأغراض عسكرية.‏

وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة ستتوسط في مفاوضات ثلاثية ‌‏بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، على مستوى فرق العمل، تستضيفها أبو ظبي يومي العاشر والحادي عشر من ‌‏تشرين الثاني الجاري.‏

وتهدف المفاوضات، وفق ويتكوف، إلى بحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتوصل إلى ترتيبات أمنية ‌‏لمرحلة ما بعد الحرب، والعمل على خفض التصعيد.‏