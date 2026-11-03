روسيا تستهدف منشآت طاقة وبنى تحتية للموانئ في أوكرانيا

موسكو-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها استهدفت بنى تحتية للموانئ الأوكرانية وسفناً تستخدم لأغراض عسكرية، إضافة إلى منشآت طاقة تغذي مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان للوزارة، أن القوات المسلحة الروسية نفذت الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة عالية الدقة من البر والجو، وطائرات هجومية بعيدة المدى.
وأوضح البيان، أن الضربات طالت منشآت الطاقة في مقاطعات فينيتسا ودنيبروبتروفسك وخاركوف، إلى جانب البنى التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا، والسفن المستخدمة لأغراض عسكرية.
وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة ستتوسط في مفاوضات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، على مستوى فرق العمل، تستضيفها أبو ظبي يومي العاشر والحادي عشر من تشرين الثاني الجاري.
وتهدف المفاوضات، وفق ويتكوف، إلى بحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتوصل إلى ترتيبات أمنية لمرحلة ما بعد الحرب، والعمل على خفض التصعيد.