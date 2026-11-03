دراسة: مراقبة الطيور تساعد في الحفاظ على سلامة الذاكرة لدى كبار السن

تورونتو-سانا‏

أكّدت دراسة علمية كندية حديثة أن ممارسة هواية مراقبة الطيور تساعد على الحفاظ على سلامة ‏الذاكرة والقدرات الذهنية مع التقدم في السن، كما تحسّن الحالة النفسية لدى المصابين بمرض ‏الخرف.‏

وأوضح تقرير نشرته شبكة “غود نيوز نيتورك” الأمريكية، أن الباحثين في أكاديمية ‌‏”بايكريست” في كندا قارنوا صور الرنين المغناطيسي لأدمغة المشاركين، وتبين أن مراقبة الطيور ‏تنشّط المناطق المسؤولة عن التركيز والاستجابة البصرية، وتُعزز قدرة الدماغ على تعديل شبكاته ‏العصبية وتطوير وظائفه.‏

وأشار الباحثون، إلى أن ممارسة هذه الهواية الجمعية تجمع بين التواصل مع الطبيعة وتنشيط ‏الذهن؛ حيث أظهرت تجربة تطبيقية في ألمانيا شملت عشرات دور رعاية المسنين تحسناً ملموساً ‏في الذاكرة والانتباه لدى المقيمين خلال أسابيع قليلة، فيما أكدت دراسة بولندية شملت مئات ‏الأشخاص ارتباط هذا النشاط بتحسن الراحة النفسية.‏

وتتجه دور رعاية المسنين في دول عدة إلى اعتماد أنشطة مراقبة الطيور ضمن برامجها اليومية، ‏للاستفادة من المحفزات الطبيعية كعامل مساعد ومكمل للرعاية الطبية المعتمدة لكبار السن.‏