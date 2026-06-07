صدام “الكرة الشاملة” والسرعة الآسيوية يشعل التنافس في ‏المجموعة السادسة بمونديال 2026‏

دمشق-سانا‏

توصف المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم لكرة القدم ‌‏2026 والتي تضم هولندا واليابان والسويد وتونس بأنها واحدة ‏من أكثر مجموعات البطولة توازناً وإثارة، نظراً لتباين المدارس ‏الكروية المتنافسة فيها، وصعوبة التكهن بهوية المتأهلين إلى ‏الدور التالي من البطولة‎.‎

ويدخل المنتخب الهولندي (الطواحين) منافسات هذه المجموعة ‏كمرشح أبرز لحصد الصدارة، متسلحاً بتاريخه العريق وإرث ‌‏”الكرة الشاملة”، حيث يسعى رفاق المدافع المخضرم فيرجيل ‏فان دايك، تحت قيادة المدرب رونالد كومان، إلى كسر العقدة ‏التاريخية والتتويج باللقب العالمي الذي أفلت منهم في ثلاث ‏مباريات نهائية سابقة، إلا أن الطموح الهولندي سيصطدم ‏بالانضباط التكتيكي العالي والسرعات الفائقة لمنتخب اليابان ‌‏(الساموراي الأزرق)، الذي بات رقماً صعباً في المحافل الدولية ‏ويمتلك كوكبة من النجوم المحترفين في أوروبا، يتقدمهم نجم ريال سوسيداد تاكيفوسا كوبو‎.‎

وفي المقابل، يتطلع المنتخب السويدي، الذي يقوده تكتيكياً ‏المدرب الإنكليزي غراهام بوتر، إلى تأكيد حضوره القوي، عبر ‏الاعتماد على القوة البدنية والنجاعة الهجومية المتمثلة في أحد ‏أبرز المهاجمين حالياً في الساحة العالمية فيكتور غيوكيرش‎.

من جانبه، يحمل منتخب تونس (نسور قرطاج) لواء الطموح ‏العربي والإفريقي في هذه المجموعة، متسلحاً بروح العزيمة ‏والصلابة الدفاعية التي ميزته تاريخياً، حيث يسعى بقيادة نجومه ‏إلى مباغتة القوى الكبرى وتجاوز دور المجموعات للمرة ‏الأولى في تاريخه، مدفوعاً بذكائه التكتيكي وقدرته ‏على مجاراة أعتى المنتخبات‎.‎

وتستهل المجموعة السادسة منافساتها يوم الأحد الـ 14 من حزيران ‌‏2026 بقمة نارية تجمع بين هولندا واليابان عند الساعة الحادية ‏عشرة ليلاً، تليها يوم الإثنين الـ 15 من حزيران مواجهة السويد ‏وتونس عند الساعة الخامسة فجراً.

وفي الجولة الثانية، يلتقي المنتخبان الأوروبيان السويد وهولندا ‏يوم السبت الـ 20 من حزيران عند الساعة الثامنة مساءً، بينما يلتقي ‏منتخب اليابان بنظيره التونسي يوم الأحد الـ 21 من حزيران عند ‏الساعة السابعة صباحاً. ‏

وتختتم المجموعة مبارياتها في جولة حاسمة وموحدة التوقيت ‏في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة الـ 26 من حزيران عند ‏الساعة الثانية صباحاً، حيث تلتقي تونس مع هولندا بالتزامن مع مواجهة اليابان والسويد لتحديد هوية المتأهلين رسمياً‎.‎

وتترقب الجماهير الرياضية حول العالم ضربة البداية لنهائيات ‏كأس العالم 2026، في الـ 11 من حزيران الجاري وتحمل ‏الرقم (23) في تاريخ البطولة، وتتميز بكونها النسخة الأولى ‏التي تقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول في قارة أمريكا الشمالية ‏وهي الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، إلى جانب كونها ‏الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.‎