صدام “الكرة الشاملة” والسرعة الآسيوية يشعل التنافس في ‏المجموعة السادسة بمونديال 2026‏

دمشق-سانا
توصف المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 والتي تضم هولندا واليابان والسويد وتونس بأنها واحدة من أكثر مجموعات البطولة توازناً وإثارة، نظراً لتباين المدارس الكروية المتنافسة فيها، وصعوبة التكهن بهوية المتأهلين إلى الدور التالي من البطولة.
ويدخل المنتخب الهولندي (الطواحين) منافسات هذه المجموعة كمرشح أبرز لحصد الصدارة، متسلحاً بتاريخه العريق وإرث ”الكرة الشاملة”، حيث يسعى رفاق المدافع المخضرم فيرجيل فان دايك، تحت قيادة المدرب رونالد كومان، إلى كسر العقدة التاريخية والتتويج باللقب العالمي الذي أفلت منهم في ثلاث مباريات نهائية سابقة، إلا أن الطموح الهولندي سيصطدم بالانضباط التكتيكي العالي والسرعات الفائقة لمنتخب اليابان (الساموراي الأزرق)، الذي بات رقماً صعباً في المحافل الدولية ويمتلك كوكبة من النجوم المحترفين في أوروبا، يتقدمهم نجم ريال سوسيداد تاكيفوسا كوبو.
وفي المقابل، يتطلع المنتخب السويدي، الذي يقوده تكتيكياً المدرب الإنكليزي غراهام بوتر، إلى تأكيد حضوره القوي، عبر الاعتماد على القوة البدنية والنجاعة الهجومية المتمثلة في أحد أبرز المهاجمين حالياً في الساحة العالمية فيكتور غيوكيرش.
من جانبه، يحمل منتخب تونس (نسور قرطاج) لواء الطموح العربي والإفريقي في هذه المجموعة، متسلحاً بروح العزيمة والصلابة الدفاعية التي ميزته تاريخياً، حيث يسعى بقيادة نجومه إلى مباغتة القوى الكبرى وتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعاً بذكائه التكتيكي وقدرته على مجاراة أعتى المنتخبات.
وتستهل المجموعة السادسة منافساتها يوم الأحد الـ 14 من حزيران 2026 بقمة نارية تجمع بين هولندا واليابان عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، تليها يوم الإثنين الـ 15 من حزيران مواجهة السويد وتونس عند الساعة الخامسة فجراً.
وفي الجولة الثانية، يلتقي المنتخبان الأوروبيان السويد وهولندا يوم السبت الـ 20 من حزيران عند الساعة الثامنة مساءً، بينما يلتقي منتخب اليابان بنظيره التونسي يوم الأحد الـ 21 من حزيران عند الساعة السابعة صباحاً.
وتختتم المجموعة مبارياتها في جولة حاسمة وموحدة التوقيت في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة الـ 26 من حزيران عند الساعة الثانية صباحاً، حيث تلتقي تونس مع هولندا بالتزامن مع مواجهة اليابان والسويد لتحديد هوية المتأهلين رسمياً.
وتترقب الجماهير الرياضية حول العالم ضربة البداية لنهائيات كأس العالم 2026، في الـ 11 من حزيران الجاري وتحمل الرقم (23) في تاريخ البطولة، وتتميز بكونها النسخة الأولى التي تقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول في قارة أمريكا الشمالية وهي الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، إلى جانب كونها الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.