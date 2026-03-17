دوري أبطال أوروبا.. أربع مواجهات قوية اليوم ترسم ملامح ربع النهائي

عواصم-سانا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء إلى الملاعب الأوروبية، حيث تحسم أربع بطاقات مؤهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في ليلة يتوقع أن تحمل مزيجاً من الإثارة التكتيكية والندية البدنية.

وعلى ملعب الاتحاد، يتجدد الموعد بين حامل اللقب مانشستر سيتي وملك البطولة ريال مدريد، في مواجهة صعبة ومهمة تبدو “شبه مستحيلة” للسيتي للظفر ببطاقة العبور بعد خسارته ذهاباً بثلاثية نظيفة، ورغم صعوبة المهمة، إلا أن مثل هذه المواجهات دائماً ما تقلب التوقعات، وخاصة أن “السيتي” لن يسلم الراية على أرضه، ويبحث عن ريمونتادا تاريخية عبر فرض “الاستحواذ الخانق” منذ البداية، بينما يلعب الريال بشخصية البطل وقدرته الفائقة على حسم الأمور من أنصاف الفرص.

وفي مباراة ثانية، يسعى سبورتينغ لشبونة البرتغالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتجاوز عقبة “الحصان الأسود” النرويجي، بودو غليمت، الذي حقق مفاجأة مدوية بالفوز ذهاباً بثلاثة أهداف دون رد، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة، إذ سيدخلها النادي البرتغالي بضغط عالٍ يهدف إلى خلخلة دفاعات الخصم مبكراً، بينما يطمح الضيوف لمواصلة مغامرتهم الأوروبية عبر انضباط دفاعي صارم واعتماد الهجمات المرتدة الخاطفة.

وفي لندن، يستضيف آرسنال نظيره باير ليفركوزن في مباراة تعد “معركة أفكار” بامتياز بين مدرستين تعتمدان على الكرة الشاملة، وتبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات بعد نتيجة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث يأمل أرسنال مواصلة أدائه القوي وحسم تذكرة التأهل على ملعبه، في حين يرغب ليفركوزن في التأكيد على أنه بات رقماً صعباً في القارة العجوز.

ويواجه تشيلسي على ملعبه “ستامفورد بريدج” باريس سان جيرمان في قمة كروية شاقة لأصحاب الأرض الذين تعثروا ذهاباً بنتيجة ثقيلة بلغت خمسة أهداف لهدفين، ويسعى الفريق اللندني لرد اعتباره وإنقاذ موسمه قارياً، أمام طموحات النادي الباريسي الساعي لتأكيد تفوقه، والمضي قدماً نحو تحقيق حلمه التاريخي بالتتويج باللقب.