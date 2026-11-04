انطلاق معرض “تكنو فود” في طرطوس بمشاركة 45 شركة سورية وعربية وأجنبية

طرطوس -سانا‏

انطلقت اليوم الأربعاء في محافظة طرطوس فعاليات معرض “تكنو فود”، المتخصص في ‏الصناعات الغذائية وخطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف الذي تنظمه مؤسسة سلام للمعارض ‏وذلك في مطعم الغاردن بالمدينة.‏

ويشارك في المعرض 45 شركة محلية وعربية وأجنبية بهدف تنشيط الحركة الصناعية ‏والتجارية، وتعزيز فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الصناعي في المحافظة.‏

دعم الصناعة السورية وتنشيط الاقتصاد

أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، محمد حمزة، في تصريح لسانا ‏أن المعرض يضم شركات متخصصة في الصناعات الغذائية والتوريد والاستيراد والتصدير، ‏مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في دعم الصناعة السورية وتنشيط الاقتصاد.‏

وبين حمزة أن المؤسسة تعمل على توسيع نشاط المعارض في مختلف المحافظات، من خلال ‏تنظيم فعاليات مماثلة تسهم في استقطاب الشركات والفعاليات الاقتصادية وخلق فرص عمل ‏جديدة، وتعزيز الاستثمار.‏

إبراز المقومات الزراعية والصناعية في طرطوس

من جهتها، بيّنت سلام ياسين مديرة مؤسسة سلام للمعارض، الجهة المنظمة، في تصريح مماثل ‏أن معرض “تكنو فود” يشكّل منصة للتواصل بين الصناعيين والتجار ورجال الأعمال، وتبادل ‏الخبرات والتعرّف إلى أحدث التقنيات والمنتجات، وبناء شراكات تجارية واستثمارية.‏

وأشارت ياسين إلى أن المعرض يركز على الصناعات الغذائية وخطوط الإنتاج والتعبئة ‏والتغليف، إضافة لإبراز المقومات الزراعية والصناعية لطرطوس، وتشجيع إقامة مشاريع ‏ومعامل جديدة فيها.‏

ولفتت ياسين إلى أن المعرض يشهد مشاركة شركات سورية وسعودية وأردنية ولبنانية وتركية، ‏بهدف التعريف بمنتجاتها واستكشاف فرص العمل والاستثمار في السوق السورية، مشيرة إلى أن ‏المعرض يترافق مع مؤتمر متخصص في مجالي الصناعة والغذاء، يُقام في المركز الثقافي ‏بطرطوس.‏

تبادل الخبرات وتأسيس شراكات

من جانبه، أوضح لؤي الشعيبي، ممثل شركة لمعالجة المياه والبيئة من الأردن لسانا أن مشاركة ‏الشركة تهدف إلى عرض خبراتها في تصنيع محطات تحلية المياه وخطوط إنتاج المياه ‏والعصائر والمشروبات الغازية.‏

وأشار إلى أهمية المعارض في تعزيز التواصل المباشر بين الشركات وفتح آفاق التعاون مع ‏الشركات السورية وتبادل الخبرات وتأسيس شراكات تسهم في توسيع التعاون الاقتصادي بين ‏سوريا والأردن.‏

من جانبه، أوضح المهندس وائل عبارة، أحد زوار المعرض من مدينة حمص، في تصريح ‏مماثل أن زيارته تهدف إلى الاطلاع على أحدث المنتجات والشركات المشاركة ومواكبة ‏مستجدات السوق السورية، مشيراً إلى أهمية إقامة المعارض في مختلف المحافظات، لما توفره ‏من فرص للتعريف بالمنتجات الجديدة، وتبادل الخبرات بين الفعاليات الاقتصادية.‏

ويستمر معرض «تكنو فود» في طرطوس حتى يوم الجمعة، القادم بمشاركة شركات متخصصة ‏في الصناعات الغذائية والتجهيزات وخطوط الإنتاج، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور ‏الصناعي والتجاري وفتح مجالات أوسع للاستثمار في المحافظة.‏

وكانت محافظة طرطوس افتتحت في الثلاثين من تشرين الأول الماضي معرض “نستعيد ‏بيئتنا… ونكمل الحكاية”، بمشاركة عدد من الحرفيين والمنتجين والذي ضم منتجات تراثية ‏وغذائية وحِرفية صديقة للبيئة تعكس الموروث المحلي للمدينة وتسلط الضوء على أهمية دعم ‏الحرف والمشروعات الصغيرة.‏