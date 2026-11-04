انطلاق معرض “تكنو فود” في طرطوس بمشاركة 45 شركة سورية وعربية وأجنبية

طرطوس -سانا
انطلقت اليوم الأربعاء في محافظة طرطوس فعاليات معرض “تكنو فود”، المتخصص في الصناعات الغذائية وخطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف الذي تنظمه مؤسسة سلام للمعارض وذلك في مطعم الغاردن بالمدينة.
ويشارك في المعرض 45 شركة محلية وعربية وأجنبية بهدف تنشيط الحركة الصناعية والتجارية، وتعزيز فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الصناعي في المحافظة.
دعم الصناعة السورية وتنشيط الاقتصاد
أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، محمد حمزة، في تصريح لسانا أن المعرض يضم شركات متخصصة في الصناعات الغذائية والتوريد والاستيراد والتصدير، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في دعم الصناعة السورية وتنشيط الاقتصاد.
وبين حمزة أن المؤسسة تعمل على توسيع نشاط المعارض في مختلف المحافظات، من خلال تنظيم فعاليات مماثلة تسهم في استقطاب الشركات والفعاليات الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستثمار.
إبراز المقومات الزراعية والصناعية في طرطوس
من جهتها، بيّنت سلام ياسين مديرة مؤسسة سلام للمعارض، الجهة المنظمة، في تصريح مماثل أن معرض “تكنو فود” يشكّل منصة للتواصل بين الصناعيين والتجار ورجال الأعمال، وتبادل الخبرات والتعرّف إلى أحدث التقنيات والمنتجات، وبناء شراكات تجارية واستثمارية.
وأشارت ياسين إلى أن المعرض يركز على الصناعات الغذائية وخطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف، إضافة لإبراز المقومات الزراعية والصناعية لطرطوس، وتشجيع إقامة مشاريع ومعامل جديدة فيها.
ولفتت ياسين إلى أن المعرض يشهد مشاركة شركات سورية وسعودية وأردنية ولبنانية وتركية، بهدف التعريف بمنتجاتها واستكشاف فرص العمل والاستثمار في السوق السورية، مشيرة إلى أن المعرض يترافق مع مؤتمر متخصص في مجالي الصناعة والغذاء، يُقام في المركز الثقافي بطرطوس.
تبادل الخبرات وتأسيس شراكات
من جانبه، أوضح لؤي الشعيبي، ممثل شركة لمعالجة المياه والبيئة من الأردن لسانا أن مشاركة الشركة تهدف إلى عرض خبراتها في تصنيع محطات تحلية المياه وخطوط إنتاج المياه والعصائر والمشروبات الغازية.
وأشار إلى أهمية المعارض في تعزيز التواصل المباشر بين الشركات وفتح آفاق التعاون مع الشركات السورية وتبادل الخبرات وتأسيس شراكات تسهم في توسيع التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن.
من جانبه، أوضح المهندس وائل عبارة، أحد زوار المعرض من مدينة حمص، في تصريح مماثل أن زيارته تهدف إلى الاطلاع على أحدث المنتجات والشركات المشاركة ومواكبة مستجدات السوق السورية، مشيراً إلى أهمية إقامة المعارض في مختلف المحافظات، لما توفره من فرص للتعريف بالمنتجات الجديدة، وتبادل الخبرات بين الفعاليات الاقتصادية.
ويستمر معرض «تكنو فود» في طرطوس حتى يوم الجمعة، القادم بمشاركة شركات متخصصة في الصناعات الغذائية والتجهيزات وخطوط الإنتاج، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الصناعي والتجاري وفتح مجالات أوسع للاستثمار في المحافظة.
وكانت محافظة طرطوس افتتحت في الثلاثين من تشرين الأول الماضي معرض “نستعيد بيئتنا… ونكمل الحكاية”، بمشاركة عدد من الحرفيين والمنتجين والذي ضم منتجات تراثية وغذائية وحِرفية صديقة للبيئة تعكس الموروث المحلي للمدينة وتسلط الضوء على أهمية دعم الحرف والمشروعات الصغيرة.