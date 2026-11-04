لجنة الثقافة والتراث في مجلس الشعب تناقش تطوير تشريعات الإنتاج الثقافي

دمشق-سانا
ناقشت لجنة الثقافة والتراث والتنوع الثقافي في مجلس الشعب خطة عملها للتواصل مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تطوير التشريعات والقوانين الناظمة للإنتاج الثقافي وعمل المؤسسات الثقافية.
وذكر مجلس الشعب عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الدكتور طارق سلو، حيث حددت أولويات عملها والزيارات الميدانية المقررة، وفي مقدمتها زيارة وزارة الثقافة ولجنة الدراما، لبحث وضع معايير لمناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بعمل المؤسسات.
وكانت لجنة الثقافة والتراث والتنوع الثقافي تشكّلت في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 لعام 2026، الصادر عن رئيس مجلس الشعب، والمتضمن تسمية أعضاء اللجان الدائمة ورؤسائها ونوابهم.
ويعد الإنتاج الثقافي أحد مكونات الهوية الوطنية ووسيلة للتعبير عن التنوع الثقافي والفكري في المجتمع، فيما تسهم التشريعات الناظمة له في تحديد أطر عمل المؤسسات الثقافية، وحماية حقوق العاملين في هذا المجال، وتهيئة بيئة داعمة للإبداع والإنتاج الفني والأدبي.