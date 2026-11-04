لجنة الثقافة والتراث في مجلس الشعب تناقش تطوير تشريعات الإنتاج الثقافي

دمشق-سانا‏

ناقشت لجنة الثقافة والتراث والتنوع الثقافي في مجلس الشعب خطة عملها للتواصل مع الجهات ‏الحكومية المعنية، بهدف تطوير التشريعات والقوانين الناظمة للإنتاج الثقافي وعمل المؤسسات ‏الثقافية.‏

وذكر مجلس الشعب عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال اجتماع عقدته ‏اللجنة برئاسة الدكتور طارق سلو، حيث حددت أولويات عملها والزيارات الميدانية المقررة، وفي ‏مقدمتها زيارة وزارة الثقافة ولجنة الدراما، لبحث وضع معايير لمناقشة التشريعات والقوانين ‏المتعلقة بعمل المؤسسات.‏

وكانت لجنة الثقافة والتراث والتنوع الثقافي تشكّلت في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 ‏لعام 2026، الصادر عن رئيس مجلس الشعب، والمتضمن تسمية أعضاء اللجان الدائمة ‏ورؤسائها ونوابهم.‏

ويعد الإنتاج الثقافي أحد مكونات الهوية الوطنية ووسيلة للتعبير عن التنوع الثقافي والفكري في ‏المجتمع، فيما تسهم التشريعات الناظمة له في تحديد أطر عمل المؤسسات الثقافية، وحماية ‏حقوق العاملين في هذا المجال، وتهيئة بيئة داعمة للإبداع والإنتاج الفني والأدبي.‏