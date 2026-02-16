منتخب حلب يتوج بلقب بطولة كرة القدم المصغرة

دمشق-سانا

حقق منتخب حلب لقب النسخة الأولى من البطولة المركزية لكرة القدم المصغرة، التي أقيمت على ملعب الفيحاء بدمشق، بفوزه على منتخب درعا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وفي تصريح لـ سانا، أعربت ثناء محمد رئيسة اتحاد الرياضة للجميع عن سعادتها بالمستوى المتميز للبطولة على كل المستويات، وأشارت إلى أن البطولة تؤهل لانتقاء المنتخب الذي سيمثل سوريا في البطولة العربية المقبلة لهذه اللعبة في الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه البطولة، التي نظمها اتحاد الرياضة للجميع بالتنسيق مع اللجنة العليا لكرة القدم المصغرة باتحاد كرة القدم، خطوة أساسية نحو تطوير اللعبة وتوسيع قاعدتها الشعبية، وتعزيز مشاركة سوريا في الاستحقاقات العربية.