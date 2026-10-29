رونالدو يفوز بجائزة ‏BOAT‏ لأفضل نسخة من الكرة الذهبية ‏

باريس-سانا
فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة BOAT التي أطلقتها مجلة فرانس فوتبول للمرة الأولى، لاختيار أفضل نسخة من جائزة الكرة الذهبية في تاريخها، وذلك عبر تصويت جماهيري، تُوّج فيه موسم رونالدو 2007-2008 بالمركز الأول.
وشهد موسم 2007-2008 تألقاً لافتاً لرونالدو مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، إذ سجل 42 هدفاً في مختلف المسابقات، منها 31 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز، ليتوج هدافاً للمسابقة ويحصد الحذاء الذهبي الأوروبي، كما أحرز 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وأسهم في تتويج فريقه بلقبي الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، قبل أن ينال الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته عام 2008.
وشهدت الجائزة منافسة بين اللاعبين الذين سبق لهم الفوز بالكرة الذهبية مرتين على الأقل، إذ جرى اختيار أفضل نسخة من بين مواسمهم التي نالوا خلالها الجائزة.
ووفقاً للموقع الرسمي لمجلة فرانس فوتبول، تصدّر رونالدو التصويت عن نسخة عام 2008، متقدماً على نسخة الأرجنتيني ليونيل ميسي لعام 2012، فيما حلّت نسخة رونالدو لعام 2017 في المركز الثالث.