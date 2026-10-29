رونالدو يفوز بجائزة ‏BOAT‏ لأفضل نسخة من الكرة الذهبية ‏

باريس-سانا

فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة ‏BOAT‏ التي أطلقتها مجلة فرانس فوتبول ‏للمرة الأولى، لاختيار أفضل نسخة من جائزة الكرة الذهبية في تاريخها، وذلك عبر تصويت ‏جماهيري، تُوّج فيه موسم رونالدو 2007-2008 بالمركز الأول.‏

وشهد موسم 2007-2008 تألقاً لافتاً لرونالدو مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، إذ سجل ‌‏42 هدفاً في مختلف المسابقات، منها 31 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز، ليتوج هدافاً ‏للمسابقة ويحصد الحذاء الذهبي الأوروبي، كما أحرز 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ‏وأسهم في تتويج فريقه بلقبي الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، قبل أن ينال ‏الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته عام 2008.‏

وشهدت الجائزة منافسة بين اللاعبين الذين سبق لهم الفوز بالكرة الذهبية مرتين على ‏الأقل، إذ جرى اختيار أفضل نسخة من بين مواسمهم التي نالوا خلالها الجائزة.‏

ووفقاً للموقع الرسمي لمجلة فرانس فوتبول، تصدّر رونالدو التصويت عن نسخة عام ‌‏2008، متقدماً على نسخة الأرجنتيني ليونيل ميسي لعام 2012، فيما حلّت نسخة رونالدو ‏لعام 2017 في المركز الثالث.‏