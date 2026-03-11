ريال مدريد في مواجهة قوية مع مانشستر سيتي في ثمن نهائي أبطال أوروبا

عواصم-سانا

يشهد الجزء الثاني من مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مواجهات من العيار الثقيل تجمع بين كبار القارة، أبرزها قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وفي التفاصيل، تقام عند الحادية عشرة ليلاً على ملعب البرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، التي أصبحت “كلاسيكو” جديداً في دوري الأبطال، فالريال سيد البطولة التاريخي، يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب، في مباراة لا يمكن التنبؤ بنتيجتها، لكنها بالتأكيد ستخطف الأنفاس منذ لحظاتها الأولى، في صراع بين خبرة مدريد الأوروبية وقوة سيتي التكتيكية.

وفي قمة أخرى لا تقل أهمية، يلتقي باريس سان جيرمان الباحث عن لقب طال انتظاره مع تشيلسي الذي يحاول استعادة بريقه الأوروبي، ومن المتوقع أن تكون المباراة ندية ومفتوحة على كل الاحتمالات، إذ يعتمد باريس على قوة هجومه وسرعة انتقالاته، بينما يدخل تشيلسي المواجهة بروح جديدة ورغبة في إثبات الذات.

أما المواجهة التي تبدو أقل صخباً إعلامياً، لكنها تحمل الكثير من القيمة الفنية، فستجمع بين بودو غليمت النرويجي ،الفريق النرويجي اعتاد مفاجأة الكبار، وسبورتينغ لشبونة الذي يطمح للذهاب بعيداً في البطولة.

ويفتتح باير ليفركوزن وآرسنال الأمسية عند التاسعة إلا ربعاً مساءً في مواجهة تكتيكية من الطراز الرفيع، حيث يدخل ليفركوزن اللقاء بثقة كبيرة بفضل مستوياته المبهرة هذا الموسم، بينما يسعى آرسنال لإثبات قدرته على مجاراة كبار أوروبا.