روبيو ينفي عزمه مغادرة إدارة ترامب ويؤكد استمراره حتى نهاية الولاية

واشنطن-سانا
نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التقارير التي تحدثت عن عزمه مغادرة إدارة الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن خطته تتمثل في مواصلة العمل معه حتى نهاية ولايته.
وقال روبيو في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، مساء أمس الخميس: “إن خطته كانت دائماً العمل مع ترامب حتى نهاية ولايته”، نافياً علمه بمصدر التقارير التي تحدثت عن احتمال مغادرته الإدارة.
ورفض روبيو الخوض في التكهنات المتعلقة بمستقبله السياسي، قائلاً: “لن أتحدث عن عام 2028 بعد الآن”.
وكانت وكالة “بلومبرغ نيوز” ذكرت أمس، أن روبيو يدرس إمكانية مغادرة الإدارة، مشيرة إلى أنه بحث مسألة تنحيه مع مسؤولين في البيت الأبيض طلبوا منه البقاء في منصبه.
من جهته، وصف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون، تقرير بلومبرغ بأنه “مختلق بالكامل”، كما نفى صحة تقرير نشرته صحيفة “ذا إندبندنت” تحدث عن سعي روبيو لإطلاق حملة للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2028، واصفاً إياه بأنه “أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة”.
ويشغل روبيو، إلى جانب منصبه وزيراً للخارجية، منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، ويُطرح اسمه ضمن المرشحين المحتملين لخلافة ترامب في السباق الرئاسي عام 2028.
وكان روبيو ظهر إلى جانب ترامب خلال حملاته الانتخابية، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء الماضي، كما سبق أن أعلن دعمه لنائب الرئيس جاي دي فانس في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.