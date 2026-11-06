روبيو ينفي عزمه مغادرة إدارة ترامب ويؤكد استمراره حتى نهاية الولاية

واشنطن-سانا‏

نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التقارير التي تحدثت عن عزمه مغادرة إدارة الرئيس ‏دونالد ترامب، مؤكداً أن خطته تتمثل في مواصلة العمل معه حتى نهاية ولايته.‏

وقال روبيو في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، مساء أمس الخميس: “إن خطته كانت دائماً ‏العمل مع ترامب حتى نهاية ولايته”، نافياً علمه بمصدر التقارير التي تحدثت عن احتمال ‏مغادرته الإدارة.‏

ورفض روبيو الخوض في التكهنات المتعلقة بمستقبله السياسي، قائلاً: “لن أتحدث عن عام ‌‏2028 بعد الآن”.‏

وكانت وكالة “بلومبرغ نيوز” ذكرت أمس، أن روبيو يدرس إمكانية مغادرة الإدارة، مشيرة إلى أنه ‏بحث مسألة تنحيه مع مسؤولين في البيت الأبيض طلبوا منه البقاء في منصبه.‏

من جهته، وصف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون، ‏تقرير بلومبرغ بأنه “مختلق بالكامل”، كما نفى صحة تقرير نشرته صحيفة “ذا إندبندنت” تحدث ‏عن سعي روبيو لإطلاق حملة للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية ‏عام 2028، واصفاً إياه بأنه “أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة”.‏

ويشغل روبيو، إلى جانب منصبه وزيراً للخارجية، منصب مستشار الأمن القومي في البيت ‏الأبيض، ويُطرح اسمه ضمن المرشحين المحتملين لخلافة ترامب في السباق الرئاسي عام ‌‏2028.‏

وكان روبيو ظهر إلى جانب ترامب خلال حملاته الانتخابية، قبل أيام من انتخابات التجديد ‏النصفي التي جرت الثلاثاء الماضي، كما سبق أن أعلن دعمه لنائب الرئيس جاي دي فانس ‏في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.‏