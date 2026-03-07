وسط أجواء حماسية عالية.. انطلاق الجولة الثانية لبطولة دمشق الدولية لفروسية القفز على الحواجز

ريف دمشق-سانا

وسط أجواء حماسية عالية أقيمت اليوم المرحلة التمهيدية للجولة الثانية لبطولة دمشق الدولية لفروسية القفز على الحواجز، وذلك في نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق.

وجرت المنافسات في المرحلة التمهيدية، التي تأتي كمرحلة تحضيرية للفرسان قبل خوض المباريات النهائية، على شوط واحد، شوط سرعة، لكل فئة على حدة، حيث تتضمن البطولة ثلاث فئات هي فئة الأطفال لارتفاع 110 سم، وفئة جونيور لارتفاع 120 سم، وفئة يونغ لارتفاع 130 سم.

وتقام غداً المباريات النهائية للفئات الثلاث بالبطولة، ومن المتوقع أن تشهد منافسات قوية حيث سيتأهل فارس عن كل فئة بنقاط تأهيلية محددة لبطولة قطر الدولية.

وكانت الجولة الأولى من البطولة جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين، وأسفرت النتائج النهائية عن تأهل ثلاثة فرسان إلى بطولة قطر الدولية بعد تحقيقهم النقاط التأهيلية المطلوبة، وهم زيد اكريم بفئة الأطفال وجوري بحبوح بفئة جونيور ومحمد أبو زيد بفئة يونغ.