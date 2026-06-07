اتحاد كرة القدم يلغي المباراة الودية أمام البحرين بسبب تأخر رحلة المنتخب

photo 2026 06 07 19 59 25 اتحاد كرة القدم يلغي المباراة الودية أمام البحرين بسبب تأخر رحلة المنتخب

دمشق-سانا

أعلن اتحاد كرة القدم إلغاء المباراة الودية أمام منتخب البحرين، التي كان من المقرر إقامتها في الـ 9 من حزيران الجاري بمدينة أنطاليا التركية، وذلك بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأول.

وذكر اتحاد الكرة، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن قرار الإلغاء جاء نتيجة تعذر وصول المنتخب في الوقت المناسب، بسبب الإرباك الذي شهدته حركة الطيران في المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أدى إلى تأخر إقلاع طائرة المنتخب من مدينة مينسك البيلاروسية نحو 10 ساعات.

وأضاف البيان: إن هذا التأخير انعكس على مسار الرحلة، وترتيبات الحجوزات المسبقة، الأمر الذي كان سيؤدي إلى وصول البعثة قبل ساعات قليلة فقط من موعد المباراة.

يُذكر أن المنتخب كان قد خسر مباراته الودية الأولى أمام نظيره البيلاروسي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أُقيم على الاستاد الوطني في مينسك.

photo 2026 06 07 19 16 18 اتحاد كرة القدم يلغي المباراة الودية أمام البحرين بسبب تأخر رحلة المنتخب
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