اللاذقية-سانا



​ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية محلاً تجارياً، إثر مخالفته المواصفات الحقيقية للبطاريات المعروضة للبيع، من خلال وضع لصاقات بيانات جديدة تتضمن سعة أمبير وبلد منشأ مخالفين للبيانات الأصلية.



وأوضحت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية، عبر قناتها على تلغرام، أن صاحب المحل غيّر بيانات البطاريات بهدف بيعها بأسعار أعلى وتحقيق أرباح إضافية بطرق غير مشروعة، ما يشكّل حالة من الغش والتدليس بحق المستهلكين.



ونُظّم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف، مع مصادرة كامل كمية البطاريات المخالفة.



وكانت مديريتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وطرطوس نظّمتا 2253 ضبطاً تموينياً خلال شهر تشرين الأول الماضي، ضمن جهودهما لتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش والتلاعب، وضمان جودة السلع وسلامتها، وحماية حقوق المستهلكين، والتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.