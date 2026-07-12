جولة تفقدية في منفذ الدبوسية الحدودي مع لبنان تمهيداً لافتتاحه مطلع أيلول

حمص-سانا



تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي برفقة محافظ حمص مرهف النعسان، اليوم الأحد، واقع العمل في منفذ الدبوسية الحدودي مع لبنان، واطلعا على المراحل النهائية لأعمال إعادة تأهيله تمهيداً لافتتاحه مطلع شهر أيلول المقبل، بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري، وتسهيل عبور المسافرين بين سوريا ولبنان.

وأوضح بدوي في تصريح للصحفيين، أن العمل يجري على افتتاح المنفذ في مرحلته الأولى وفق الواقع الحالي بعد استكمال أعمال التأهيل، على أن تتبعها مرحلة توسعة شاملة وفق المعايير الدولية، مبيناً أن تنفيذ المشروع بالكامل يحتاج إلى نحو سنة ونصف.



وأشار إلى أن المنفذ سيبدأ باستقبال الحركة التجارية والمسافرين اعتباراً من بداية أيلول، بما يعزز انسيابية النقل، ويعيد تفعيل أحد أهم المعابر الحيوية بين سوريا ولبنان، مؤكداً أن إعادة افتتاحه ستخفف الضغط عن منفذ جديدة يابوس الذي يعد حالياً المنفذ التجاري الوحيد بين البلدين.



وبيّن أن المنفذ توقف عن العمل عقب تعرض الجسر المقام فوق النهر الكبير الجنوبي لأضرار جراء القصف الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الهيئة أنجزت مشروع إعادة بناء الجسر وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة، وتُستكمل حالياً الترتيبات النهائية لإعادة افتتاح المنفذ.



ويُعد المنفذ الشريان الرئيسي لحركة النقل البري بين مرفأ طرابلس شمال لبنان والمحافظات السورية الوسطى والشمالية، كما يشكل بوابة أساسية لنقل البضائع والمنتجات اللبنانية عبر الأراضي السورية إلى دول الخليج والأسواق العربية.



وفي سياق متصل، بحث بدوي مع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مشروع إنشاء منطقة حرة وميناء جاف في المحافظة، بوصفه مشروعاً استراتيجياً قادراً على إحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز مكانة حماة كمركز لوجستي في قلب سوريا.