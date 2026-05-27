قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الشمالي وتطلق قنابل مضيئة ‏

القنيطرة-سانا

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في محيط تل كروم، ‏وأخرى في الطريق الواصل بين قرية أم باطنة وبلدة جبا بريف القنيطرة ‏الشمالي.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة مؤلفة من عدة آليات عسكرية دخلت ‏منطقة تل كروم وأطلقت ثلاث قنابل مضيئة في محيط المكان، في حين قامت ‏القوة الأخرى بنصب حاجز عسكري على الطريق الواصل بين قرية أم باطنة ‏وبلدة جبا، وعمدت إلى تفتيش المارة، دون ورود أنباء عن أي ‏حالة اعتقال ‏حتى الآن‎.‎

وكانت جرافة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت، أمس الثلاثاء، في ‏الأراضي الواقعة غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت أعمال ‏تجريف بمحاذاة خط الفصل مع الجولان المحتل، قبل أن تنسحب من ‏المنطقة‎.‎

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 عبر ‌‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء على ‏المواطنين ‏من خلال المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، ‏وتشدد على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‏السوري ‏باطلة ولاغية، ولا ‌‏ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل ‌‏من الجنوب السوري‎.‎