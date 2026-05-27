قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الشمالي وتطلق قنابل مضيئة ‏

القنيطرة-سانا
توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في محيط تل كروم، وأخرى في الطريق الواصل بين قرية أم باطنة وبلدة جبا بريف القنيطرة الشمالي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة مؤلفة من عدة آليات عسكرية دخلت منطقة تل كروم وأطلقت ثلاث قنابل مضيئة في محيط المكان، في حين قامت القوة الأخرى بنصب حاجز عسكري على الطريق الواصل بين قرية أم باطنة وبلدة جبا، وعمدت إلى تفتيش المارة، دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال حتى الآن.
وكانت جرافة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت، أمس الثلاثاء، في الأراضي الواقعة غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت أعمال تجريف بمحاذاة خط الفصل مع الجولان المحتل، قبل أن تنسحب من المنطقة.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.