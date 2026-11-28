لندن-سانا



أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، تخصيص تمويل بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للمرحلة الثالثة من برنامج دعم التعليم في سوريا، بهدف توفير فرص الحصول على تعليم جيد لملايين الأطفال السوريين.



وذكرت الحكومة البريطانية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن المرحلة الثالثة من البرنامج ستنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم السورية، وستقدم دعماً فنياً للوزارة ومديريات التربية المحلية، إلى جانب برامج تستهدف الأطفال المهمشين، ولا سيما الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والعائدين، بما يساعدهم على الاندماج مجدداً في العملية التعليمية وتعويض الفاقد التعليمي.

دعم تعافي النظام التعليمي

أشار البيان إلى أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الجديدة عام 2027 لتستمر حتى عام 2032، بهدف دعم تعافي النظام التعليمي وتعزيز فرص حصول الأطفال السوريين على تعليم شامل وجيد، بعد أن أسهم البرنامج في دعم أكثر من مليون طفل في مناطق شمال غرب سوريا.



ويأتي التمويل الجديد استكمالاً لبرنامج أطلقته المملكة المتحدة عام 2018، في ظل تداعيات النزوح وتضرر المدارس والخدمات الأساسية في سوريا، على أن يتوسع نطاق المرحلة المقبلة ليشمل مجتمعات في مختلف أنحاء سوريا، بما فيها المناطق صعبة الوصول والعائلات العائدة إلى البلاد.

دوتي يشيد بجهود المعلمين السوريين

من جهته، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي، أهمية التعليم الشامل في أعقاب النزوح الواسع الذي شهدته سوريا، مشيداً بجهود المعلمين السوريين في ضمان حصول الأجيال على المهارات والفرص اللازمة لمستقبلها.



وقال دوتي: إن “العمل الذي قام به المعلمون خلال العقد الماضي كان أساسياً لضمان امتلاك الجيل القادم من السوريين المهارات والفرص المناسبة للمستقبل”، معرباً عن تقديره للمعلمين المشاركين في البرنامج ودورهم في تعزيز أهمية التعليم.



وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، بحث في 11 تشرين الأول الماضي مع ‏مديرة التنمية بمكتب المملكة المتحدة لشؤون سوريا في وزارة ‌‏الخارجية والكومنولث والتنمية (‏FCDO‏) لورا مازال، سبل ‏تعزيز التعاون المشترك في المجال التعليمي، ولا سيما في ‏تدريب مدرسي اللغة الإنكليزية وتبادل الخبرات التربوية.‏

