دمشق-سانا‏

بحث المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي، ‏مع وفد من المعهد الفيزيائي التقني الاتحادي الألماني “‏PTB‏”، آفاق التعاون ‏التقني في إطار المشروع المقترح، حول تعزيز البنية التحتية للجودة من أجل ‏إدارة كفؤة للمياه في سوريا، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية في مجالي ‏قياس تدفق المياه وضمان جودتها.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول ‏تقييماً أولياً للإمكانات الفنية للهيئة واحتياجاتها، بما يشمل المخابر، ‏والتجهيزات، والبنية التحتية، والكوادر المتخصصة، إضافة إلى بحث ‏مجالات التدخل المقترحة وآليات التنفيذ وتحديد المؤسسات الشريكة والفرق ‏الفنية المعنية بالمشروع.‏

وبيّنت الهيئة أن المشروع يستهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية الوطنية للجودة ‏في قطاع المياه، ورفع دقة القياسات المرتبطة بتدفق المياه وجودتها؛ بما ‏يدعم الحد من الفاقد المائي وتحسين إدارة الموارد المائية وتوفير مياه شرب ‏آمنة وفق المعايير الدولية.‏

و “‏PTB‏” هو المعهد الوطني للمقاييس في ألمانيا، ويتبع للوزارة الاتحادية ‏للاقتصاد والطاقة، ويتولى تطوير وحدات القياس الدولية وضمان دقتها، ‏والإشراف على التوقيت القانوني الرسمي في ألمانيا من خلال ساعاته ‏الذرية، إضافة إلى تقديم خدمات المعايرة والاعتماد الصناعي، وإدارة ‏مشاريع التعاون الدولي الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية للجودة والمواصفات ‏على مستوى العالم.‏

وتعد الهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس الجهة الوطنية المعنية ‏بوضع المواصفات القياسية واعتمادها ومتابعة تطبيقها، بما يسهم في تحسين ‏جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز كفاءة المؤسسات والأنشطة الاقتصادية، ‏ونشر ثقافة الجودة وتطوير أنظمة إدارتها وفق المعايير المعتمدة.‏