دمشق-سانا
بحث المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي، مع وفد من المعهد الفيزيائي التقني الاتحادي الألماني “PTB”، آفاق التعاون التقني في إطار المشروع المقترح، حول تعزيز البنية التحتية للجودة من أجل إدارة كفؤة للمياه في سوريا، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية في مجالي قياس تدفق المياه وضمان جودتها.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول تقييماً أولياً للإمكانات الفنية للهيئة واحتياجاتها، بما يشمل المخابر، والتجهيزات، والبنية التحتية، والكوادر المتخصصة، إضافة إلى بحث مجالات التدخل المقترحة وآليات التنفيذ وتحديد المؤسسات الشريكة والفرق الفنية المعنية بالمشروع.
وبيّنت الهيئة أن المشروع يستهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية الوطنية للجودة في قطاع المياه، ورفع دقة القياسات المرتبطة بتدفق المياه وجودتها؛ بما يدعم الحد من الفاقد المائي وتحسين إدارة الموارد المائية وتوفير مياه شرب آمنة وفق المعايير الدولية.
و “PTB” هو المعهد الوطني للمقاييس في ألمانيا، ويتبع للوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة، ويتولى تطوير وحدات القياس الدولية وضمان دقتها، والإشراف على التوقيت القانوني الرسمي في ألمانيا من خلال ساعاته الذرية، إضافة إلى تقديم خدمات المعايرة والاعتماد الصناعي، وإدارة مشاريع التعاون الدولي الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية للجودة والمواصفات على مستوى العالم.
وتعد الهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس الجهة الوطنية المعنية بوضع المواصفات القياسية واعتمادها ومتابعة تطبيقها، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز كفاءة المؤسسات والأنشطة الاقتصادية، ونشر ثقافة الجودة وتطوير أنظمة إدارتها وفق المعايير المعتمدة.