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وزارة الطاقة تدعو متقدِّمي إعلان التوظيف في اللاذقية إلى إجراء المقابلات الشفهية

photo 1 2026 11 11 21 27 36 Copy 1 وزارة الطاقة تدعو متقدِّمي إعلان التوظيف في اللاذقية إلى إجراء المقابلات الشفهية
إعلان حضور المقابلة الشفهية- وزارة الطاقة السورية

دمشق-سانا

دعت وزارة الطاقة المتقدمين لوظائف الفئتين الأولى والثانية في محافظة اللاذقية، ممن حصلوا على نسبة 60 بالمئة فما فوق في الاختبار الكتابي، إلى الحضور لإجراء المقابلات الشفهية.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن المقابلات ستجري في مبنى سادكوب سابقاً بمحافظة اللاذقية، وفق توزيع الأسماء على المجموعات، داعية إلى الالتزام بالموعد والمجموعة المحدَّدين لكل شخص، والحضور قبل الموعد بوقت كافٍ، مع اصطحاب بطاقاتهم الشخصية.

وأشارت الوزارة إلى أن موعد إجراء المقابلات يبدأ بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق لـ 14 من شهر تشرين الثاني الجاري وحتى السبت الموافق لـ 21 من الشهر ذاته وفق 7 مجموعات.

وللاطلاع على أسماء الناجحين وعلاماتهم وتوزيعهم على المجموعات، دعت الوزارة إلى مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق ‏بالإعلان، أو الدخول إلى الرابط:‏

https://drive.google.com/file/d/1oqClj18lRGoXBND22Qh3PYLqQru5xaFm/view

يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الوزارة إلى رفد كوادرها بالخبرات المتخصصة، ما يسهم في تطوير ‏قطاع الطاقة وتحسين الخدمات.

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