

طرطوس-سانا



نفذت مديرية الخدمات الفنية في طرطوس أعمال تنظيف وتأهيل لطريق البساتين – كوكب، وشاركت في تجهيز وتنظيف ملعب بانياس البلدي والمدينة الرياضية، بالتعاون مع مجلس مدينة بانياس والدفاع المدني، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتأمين حركة المرور والاستفادة من المرافق العامة.



وأوضح مدير الخدمات الفنية في طرطوس المهندس ياسر ديب، في تصريح لـ سانا أمس الإثنين، أن المديرية استخدمت آلياتها الثقيلة لإزالة الأتربة والحجارة المتراكمة على جانبي طريق البساتين – كوكب نتيجة الانهيارات الناجمة عن طبيعة المنطقة الجبلية، إضافة إلى التخلص من الأعشاب والنباتات الكثيفة التي نمت خلال فترة إغلاق الطريق، ومعالجة العوائق الفنية والميدانية تمهيداً لإعادة فتحه وتأمين حركة المرور عليه.



وأضاف ديب، أن المديرية شاركت، عبر آلياتها الثقيلة وورشة بانياس، في أعمال تنظيف وتجهيز ملعب بانياس البلدي والمدينة الرياضية على مدى ثلاثة أيام متواصلة، شملت إزالة المخلفات والأنقاض والأتربة المتراكمة وترحيلها، وإزالة الأعشاب والنباتات الكثيفة من أرضية الملعب ومحيطه.



وتندرج هذه الأعمال ضمن جهود المديرية في معالجة العوائق التي تؤثر في سلامة الطرق وحركة التنقل، وتحسين واقع المرافق العامة في مختلف مناطق محافظة طرطوس.

